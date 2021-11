Novo GTS: o primeiro Taycan com autonomia a acima de 500 km

das Agências



17/11/2021 | 17:13



GTS significa Gran Turismo Sport. Desde o Porsche 904 Carrera GTS de 1963, es-sas três letras têm um significado especial para os fãs da Porsche. Agora, há um derivado que apresenta esta combinação lendária de letras em todas as séries de modelos Porsche. No Los Angeles Auto Show de (19 – 28 de novembro de 2021), a Porsche apresentará uma nova versão de seu carro elétrico esportivo – um que contém o acrônimo GTS. Com autonomia de até 504 km, baseado nos números do WLTP, o novo modelo esportivo é o primeiro Taycan a ultrapassar a marca dos 500 km.

A terceira versão da carroceria da primeira série de modelos Porsche totalmente elétricos faz sua estreia no Los Angeles Auto Show, na forma do Taycan GTS Sport Turismo. O mais novo modelo compartilha sua silhueta esportiva e linha de teto curvada para trás com o Taycan Cross Turismo.

"A linha de modelos Taycan tem crescido continuamente desde seu lançamento mundial em 2019. As três versões de carroceria com até cinco propostas de motorizações oferece algo para todos," conta Kevin Giek, Vice-presidente da linha Taycan. "Estou particularmente feliz que agora também temos um Taycan com a lendária sigla GTS no nome. Ele está acima do Taycan 4S e abaixo das versões Taycan Turbo, portanto, ele representa um verdadeiro ponto de equilíbrio ideal na linha."

Taycan GTS: o ponto de equilíbrio esportivo da linha Taycan



O Taycan GTS é o esportivo completo da linha de modelos. Ele tem impressionantes 440 kW (598 PS) de potência overboost quando usa o controle de largada. A aceleração de zero a 100 km/h pode ser atingido em 3,7 segundos em ambas a versões da carroceria. A velocidade máxima da dupla é de 250 km/h.

Como um representante da nova geração Taycan, o GTS tem uma estratégia de direção especialmente eficiente. Os outros modelos Taycan também receberam essa atualização no novo modelo anual. Na prática, isso amplia a linha de operação.

A suspensão pneumática adaptativa, incluindo a suspensão ativa PASM (Porsche Active Suspension Management - Gerenciamento de suspensão ativa Porsche), é especificamente adaptada ao GTS para aproveitar a dinâmica lateral. A configura-ção da direção do eixo traseiro opcional também está ainda mais esportiva. O aprimorado do Porsche Electric Sport Sound realça o caráter do novo modelo GTS.

O exterior e o interior são distintos. Há diversos detalhes preto ou escuro na parte externa, a placa dianteira, as bases dos espelhos externos e os aros das janelas laterais – como é tradicional em um GTS. As várias características em Race Tex preto na parte interna realçam o ambiente elegante e dinâmico, assim como o pacote interno em alumínio escovado com acabamento anodizado preto.





Teto panorâmico com controle de luz do sol: transparente ou fosco com o toque de um dedo



Um teto panorâmico com controle de luz do sol está disponível como um opcional extra para o Taycan GTS. Uma película de cristal líquido que pode ser trocada eletricamente pode alternar o teto de transparente para fosco. Isso protege os ocupantes da luminosidade sem escurecer o interior.

O teto é dividido em nove segmentos que podem ser trocados individualmente – o primeiro do mundo no setor automotivo. Além das configurações transparente e fosca, as opções semi e escuro também podem ser selecionadas. Eles são modelos predefinidos com segmentos estreitos ou largos.

O Taycan GTS está disponível para pré-vendas no Brasil exclusivamente na carroceria Sedan. O preço público sugerido é de R$ 805.000,00.