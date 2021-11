Viagens para Nova York, Lisboa e Santiago são as mais procuradas por brasileiros

Redação

Rota de Férias



17/11/2021



Com o avanço da vacinação e a suspensão de restrições de entrada em diversos países, turistas do mundo inteiro retomaram seus planos para conhecer o mundo. As viagens para Nova York, nos Estados Unidos, são as mais procuradas pelos brasileiros (o destino representa 10,1% das pesquisas). O dado é de um levantamento da ViajaNet, agência virtual de turismo, e também indica a preferência do público tupiniquim por Lisboa (10%), em Portugal, e Santiago (6,1%), no Chile.

Viagens para Nova York, Lisboa e Santiago

Para quem pensa em visitar o Central Park e outras atrações de Nova Iorque, as notícias são boas. Desde 8 de novembro, os brasileiros totalmente vacinados podem entrar nos Estados Unidos, segundo um anúncio feito pela Casa Branca. São aceitas as pessoas que tomaram as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou pela FDA, que é o órgão similar à Anvisa no Brasil. Jovens com menos de 18 anos podem entrar no país sem comprovante de imunização, assim como pessoas com problemas de saúde.

Já para viajar para Lisboa, basta apresentar um resultado negativo do RT-PCR, feito nas últimas 72 horas, e não é necessário ficar de quarentena ou comprovar a vacinação. Isso está valendo desde o dia primeiro de setembro de 2021.

O Chile, por sua vez, pede a apresentação de PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque e registro completo de vacinação (que deve ser validado para obter o passe de mobilidade). Desde o início de novembro, a quarentena obrigatória foi reduzida para 48 horas.

