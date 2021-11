Camila Queiroz é demitida do elenco de Verdades Secretas 2 após exigir demandas contratuais inaceitáveis

17/11/2021 | 16:11



Camila Queiroz está fora do elenco de Verdades Secretas 2! A notícia foi divulgada pela TV Globo através de um comunicado nesta quarta-feira, dia 17. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, Walcyr Carrasco, autor da novela, estaria furioso com a atriz e não quer vê-la nem pintada de ouro.

- Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo.

Ainda de acordo com Carla, Camila faltou ao trabalho no último dia de contrato e apresentou um atestado médico. Como o final de Angel ainda não havia sido gravado, a emissora teria que fazer uma extensão do acordo.

Mas a história só se complicou ainda mais, porque a atriz não aceitava o desfecho de Angel, que morreria no final da segunda temporada. Como a emissora e o autor não concordaram com as exigências da atriz, a única saída foi dispensá-la do elenco.

Em comunicado oficial, a Globo declarou:

A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

A novela continuará sendo gravada, mas terá algumas cenas adaptadas. A ideia é que a essência da história seja mantida, mesmo sem uma de suas peças principais.