Marilyn Manson tinha uma cela para torturar mulheres em apartamento

17/11/2021 | 15:11



Marilyn Manson é um artista rodeado de polêmicas e sérias acusações de abuso sexual. Na última terça-feira, dia 16, a edição norte-americana da revista Rolling Stone divulgou uma matéria investigativa, com depoimentos detalhados sobre os comportamentos violentos dele - e de acordo com algumas vítimas, o músico possuía uma cela em seu apartamento para torturar as mulheres.

Segundo o veículo, a residência ficava no West Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, havia uma espécie de caixa de vidro, que tinha o intuito apenas de controlar a temperatura ambiente, mas Marilyn logo a transformou em uma cela de confinamento, apelidada por ele de Sala das Meninas Más.

Ashley Walters, ex-assistente do cantor que está o processando por abuso sexual e outros motivos, contou que Manson adorava falar para as pessoas sobre esse espaço.

- Ele sempre tinha um tom de brincadeira, ficava se gabando.

Outra vítima, Ashley Morgan Smithline, que também iniciou um processo contra o roqueiro, disse que ele a forçava ficar dentro da cela, com o tamanho de um provador de roupa de loja de departamento.

- No início, ele fazia parecer legal. Então depois ele transformou isso em punição. Mesmo se eu gritasse, ninguém me ouviria.

A modelo Sarah McNeilly destacou que uma vez, quando Manson ouviu o nome de outro músico que ela namorou no passado, enlouqueceu e a colocou na Sala das Meninas Más.

- Isso foi absolutamente assustador, porque a essa altura, a máscara dele tinha caído e você podia ver do que ele era capaz..

Uma ex-namorada se referiu ao tal apartamento como uma geladeira escura, assim como outra chamou o local de frigorífico. Várias mulheres que se relacionaram com o cantor alegam que o lugar foi cenário de abuso mental, físico e sexual.