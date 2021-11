Paulinho Serra relembra romance com Vera Fischer: -Uma mulher incrível

17/11/2021 | 15:11



Paulinho Serra participou recentemente do podcast Inteligência Ltda, e segundo o Extra, o humorista relembrou um pouco de seu passado amoroso, falando sobre seu romance com Vera Fischer.

O humorista recorda que foi um relacionamento e o ensinou muito.

- Todo mundo sabe que ela é uma mulher incrível. O talento, a cultura dela no cinema gigante. Assiste a filmes para caramba. Aprendi a ter uma postura autocrítica maior, aprendi a ter uma autoestima elevada. Depois que você sai com a Vera Fischer sua autoestima vai lá para o alto. Ela olhava nos meus olhos e dizia: Cara, você é maravilhoso, tem que acreditar nisso. E isso era importante de ouvir. Às vezes, as pessoas colocam para baixo.

Apesar das coisas boas em meio ao romance, ele também lembrou da preocupação em ter sua imagem associada apenas ao fato dele ter se envolvido com a atriz.

- A gente sempre quer saber como é a vida de alguém famoso. Pô, eu fui do zero para a escala número 1 do assédio, na época do paparazzo. Saía de casa, tinha uma cara de moto querendo de foto. Falava: Pô, irmão, tirar foto minha? Me dá uma carona até a rodoviária ali. Os caras me adoravam, porque conversava com todos eles. Consegui fazer com que minha imagem ficasse atrelada a aquele cara que namorou a mulher famosa e queria se dar bem. O Meu maior medo era esse. Falar: Já fiz um monte de coisas no teatro e agora vão achar... Aí, graças a Deus, cuidei da minha imagem nesse ponto.