Liziane Gutierrez é detida após se envolver em briga nos Estados Unidos

17/11/2021 | 15:11



Segundo informações do colunista Leo Dias, Liziane Gutierrez, que participou de A Fazenda 13, foi detida após se envolver em uma briga nos Estados Unidos - ao que parece, a socialite estava em um festival, em Los Angeles, e se envolveu em uma discussão com os seguranças do local.

A assessoria de imprensa de Liziane confirmou a informação.

Ela se envolveu em uma briga, teve empurra-empurra, do nada começou uma pancadaria. Ela empurrou um dos policiais que foi para cima dela. Ela ficou detida por uma hora no carro da polícia esperando o advogado chegar. Se não chegasse, ela seria presa, afirmou nota, ao UOL.

E, nas redes sociais, a equipe dela informou que a ex-peoa ficará afastada da internet para resolver problemas judiciais:

Liziane ficará ausente em um curto período das redes por motivos pessoais. No momento a modelo está resolvendo problemas judiciais nos Estados Unidos e, em breve, tudo será esclarecido. Até quarta-feira nossa ex-peoa estará de volta. Agradecemos a compreensão!, escreveu o perfil oficial da influenciadora no Twitter.