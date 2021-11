You.com é o novo buscador que promete bater de frente com o Google

Marcella Blass

17/11/2021 | 13:55



Parece que a soberania do Google no mercado de buscadores web está com os dias contados. Quem chega para tentar tirar a gigante do topo é o You.com, lançado este mês com a proposta de oferece uma dinâmica diferenciada na exibição de resultados de pesquisas.

Navegue em blocos

Apesar de ser um conceito já usado pelo Google, o grande diferencial do You.com é a exibição de resultados apenas no formado de cartões. Dessa forma, os conteúdos relacionados às buscas aparecem sempre em uma organização horizontal em blocos, expondo artigos, vídeos, perfis nas redes sociais e muito mais em um grande quadro.

Dentro dessa dinâmica, o buscador começa sugerindo resultados gerais da web – como já é feito tradicionalmente, de acordo com a relevância das páginas. Depois, logo abaixo, o usuário tem a opção de visualizar o quadro de resultados em páginas específicas como Wikipédia, Reddit, Twitter, Linkedin, YouTube e até no TikTok. Ao todo, são mais de 100 aplicativos e sites que podem fornecer conteúdo ao usuário de acordo com a pesquisa.

Dependendo do termo pesquisado, o buscador ainda vai sugerir novos quadros específicos. Entre eles, Finanças, Direções, Lugares, Dicionário e Fatos Curiosos. Além disso, os usuários têm a possibilidade de movimentar os blocos de resultado de acordo com sua ordem de interesse. Conjunto de funcionalidades que pode otimizar bastante as buscas e a exibição de conteúdos de interesse.

Privacidade e beta

Além de ter uma dinâmica de exibição de resultados diferenciada, o You.com se posiciona com um forte apelo relacionado à privacidade de seus usuários. De acordo com a empresa, é possível ter uma experiência de pesquisa personalizada ou totalmente privada. Nessa segunda opção, a plataforma não armazena buscas, preferências ou localizações.

É importante destacar que o You.com ainda está em fase Beta, que é um período experimental e de coleta de feedbacks. Por esse motivo, até o momento, não tem nenhuma fonte de renda com publicidade, o que favorece uma navegação bastante clean.