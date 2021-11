Aspire Vero: notebook sustentável da Acer chega ao Brasil por R$ 8.999

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/11/2021 | 13:55



Com o objetivo de reforçar o compromisso com o futuro das gerações e do planeta, a Acer lança seu primeiro notebook sustentável no Brasil. O Aspire Vero (AV15-51) chega ao País com o preço sugerido de R$ 8.999. Sua proposta é propagar a mensagem da plataforma Earthion, que busca reinventar o processo de fabricação de computadores da marca com base em premissas verdes.

Design verde

A linha Vero da Acer se destaca por seu processo de produção sustentável. O modelo AV15-51 possui 30% do chassi feito por plástico reciclado pós-consumo (PCR). Essa ação fez com que a marca reduzisse pelo menos 21% das emissões de CO2 durante a produção do device.

A disposição de espaço extra e parafusos padrão, por sua vez, oferecem maior conveniência se for necessária uma substituição de memória, armazenamento ou outro reparo de hardware. Isso porque, da maneira como foi concebido, o notebook sustentável tem sua vida útil estendida, mesmo nestes casos de atualizações na configuração.

A tela do computador também possui vantagens ao meio ambiente, sendo mais de 99% reciclável, assim como o teclado retroiluminado, feito 50% com PCR. Submetido a difernetes testes, o Aspire Vero AV15-51 ainda se mostrou sólido e resistente a quedas e peso.

Embalagem 100% reciclável

Desde 2012, a Acer adota uma política de papel e embalagem sustentáveis. Diante disso, um dos pontos que se destaca no novo membro da família Vero é a sua embalagem feita 85% de material reciclado. A caixa do produto também é menor, de forma a exigir menos obra-prima em sua produção.

Todas as impressões da embalagem também são eco-friendly, pois foram utilizadas tintas à base de água e de soja, que não agridem o meio ambiente. Parte da caixa também pode ser reutilizada como apoio para o notebook sustentável.

Especificações técnicas do notebook sustentável

O notebook sustentável vem com o Vero Sense TM, aplicativo que proporciona economia de bateria ao desativar funções. Na prática, ele reduz o desempenho do sistema para aumentar a eficiência energética e a autonomia da bateria, equilibrando automaticamente os dois e otimizado a performance em geral.

O device possui processador Intel Core i5 de 11ª geração e gráficos Intel Iris X, que oferecem alta produtividade para estudos, trabalho ou entretenimento doméstico. Com sistema operacional Windows 11, a máquina promete total agilidade unida ao sistema de conexão Wi-Fi 6 e à Cortana, assistente virtual da Microsoft. O equipamento também tem 8 GB de memória e 512 GB SSD de armazenamento.