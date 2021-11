Após retirada de tumor, Pelé esbanja felicidade: Cada dia melhor!

17/11/2021 | 13:10



Como você acompanhou, o ex-jogador de futebol, Pelé acabou dando um susto em todo mundo ao ter que ser internado rapidamente e passar por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor.

E agora, dois meses após a retirada do tumor no intestino, o craque de futebol que está com os seus 80 anos de idade voltou a atualizar as suas redes sociais e revelou o quanto está feliz de estar de volta e que está se recuperando muito bem do susto que tomou.

Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente.