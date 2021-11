Operação “Grande ABC mais seguro” prende 66 criminosos

Da Redação



17/11/2021 | 13:09



O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, o Coronel Gilson Hélio divulgou, nesta quarta-feira (17), o resultado da Operação “Grande ABC Mais Seguro”, que começou na sexta-feira (12) e foi até a madrugada desta quarta. A ação aconteceu em todas as cidades do Grande ABC.

Como resultado obtido, ao total 66 criminosos foram presos, sendo que 14 eram procurados pela justiça e foram capturados, já os demais foram presos pelos crimes de roubo, receptação, furto, tráfico de drogas e violência Doméstica. Também foram apreendidos: 09 armas de fogo e diversas munições, além de 02 replicas de arma de fogo. As ações também proporcionaram a apreensão de quase 2 kg de drogas (cocaína, maconha, crack) e 6 aparelhos celulares, todos produto de ação criminosa, recuperados e devolvidos aos proprietários. Nas ações policiais, 3.623 veículos foram vistoriados (carros/motos), sendo que 17 roubados e que foram recuperados e devolvidos aos proprietários.

A operação teve como foco principal a proteção das pessoas e o combate à criminalidade, em especial aos crimes digitais com transferências bancárias, concentrando os esforços nas abordagens de veículos, intensificando fiscalizações, incursões de pontos de tráficos de drogas e localização de procurados pela Justiça.