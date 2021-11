Debochada, Ana Maria Braga rebate haters e ainda faz piada com cunho sexual

17/11/2021 | 12:10



Se você precisasse definir Ana Maria Braga com uma palavra, certamente espirituosa seria uma das opções. E na manhã desta quarta-feira, dia 17, ela provou que é realmente assim. A apresentadora debochou ao vivo das críticas que tem sofrido nas redes sociais por conta das brincadeiras que protagoniza com a repórter Ju Massaoka no Mais Você.

A jornalista comanda o quadro Feed da Ana, que gera muitos comentários dos internautas. E para abrir a atração desta vez, Ana Maria falou:

- Agora é hora de vasculhar a internet para saber o que está na boca do povo... além de falar mal de mim, disse ela gargalhando.

Depois disso, Ana Maria e Ju conversaram, quando a jovem ouviu da veterana:

- Eu levo na brincadeira porque a gente se ama. Nós sabemos que a gente se ama. A Juju está aqui porque tem uma equipe vasculhadora, ela é a chefe, eles vêm o que tem na internet, a gente testa e nem sempre dá certo. Podemos testar as coisas e antes de fazer, testamos para não falarmos bobagem, para não dizer que fui eu que estou te maltratando, brincou ela.

E não foi só isso. Em um dos momentos entre as duas, Ana Maria ainda fez uma piada com cunho sexual, perguntando se Ju pegou o saco ao falar de uma forma diferente de tirar a película do ovo.