Emma Watson faz linda declaração aos colegas de elenco de Harry Potter

17/11/2021 | 12:10



Como você viu, a saga de Harry Potter acabou completando os seus 20 anos da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal na última terça-feira, dia 16 e Emma Watson, quem interpreta Hermione Granger na trama, foi até suas redes sociais fazer uma linda e longa declaração de amor ao filme.

No auge dos seus 31 anos de idade, Emma contou na publicação do Instagram que a bruxa que interpretou é realmente a sua personagem preferida até hoje. A publicação contou com duas fotos, uma ao lado de Daniel Radcliffe e de Ruper Grint, e outra com outros atores durante os bastidores do longa.

Harry Potter foi a minha casa, minha família, meu mundo e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos. Acho que um jornalista uma vez disse que era irritante quantas vezes durante uma entrevista eu mencionei a sorte que tinha e começou a contar? MAS EU SABIA BEM! E ainda sei. Estou orgulhosa não apenas do que nós, como grupo, contribuímos como atores para a franquia, mas também como as crianças que se tornaram jovens adultos que trilharam esse caminho. Eu olho para meus colegas membros do elenco agora e estou muito orgulhosa de quem todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis um com o outro, apoiando-nos mutuamente e sustentando algo significativo.

Ai que fofa! E ela continuou agradecendo a todos na legenda da publicação.

Obrigada aos fãs que continuaram a mostrar seu apoio bem depois do último capítulo encerrado. A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigada por lutar para torná-lo um lugar tão inclusivo e amoroso. Ainda sinto falta da equipe que fazia esses filmes o tempo todo. Obrigada por todo o seu trabalho árduo também - sei que suas contribuições às vezes são esquecidas. Feliz 20º aniversário Potterheads!

A HBO Max anunciou que assim como foi feito com Friends, eles iriam promover para os fãs de Harry Potter uma reunião entre os atores que está prevista para ser lançado no dia 1º de janeiro de 2022. E claro, já soltaram um trailer para deixar todo mundo ainda mais ansioso.