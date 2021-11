Rainha Elizabeth II aparece pela primeira vez em evento oficial após problema de saúde

17/11/2021 | 12:10



Boas notícias! Após a Rainha Elizabeth II, de 95 anos de idade, ter que cancelar a sua participação em uma cerimônia oficial que aconteceria no domingo, dia 14, em Londres, na Inglaterra, por causa de problemas nas costas ela retomou os compromissos reais. A monarca britânica esteve pela primeira vez em outro evento oficial, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 17, após o Palácio de Buckingham noticiar o problema de saúde que ela vinha enfrentando.

Na imagem, divulgada nas redes sociais oficiais do palácio - e que você vê acima -, ela aprece de pé, e sem ajuda, ao lado do general Sir Nick Carter em uma audiência no Castelo de Windsor após a renúncia de sua nomeação como Chefe do Estado-Maior de Defesa.

Lembrando que a rainha sofreu uma torção nas costas no fim de semana e, por isso, não pode comparecer ao culto do domingo de Recordação no Cenotáfio.

Sua Majestade está desapontada por perder a cerimônia religiosa, disse o comunicado à epoca.

O evento era uma homenagem aos soldados britânicos mortos na 1º Guerra Mundial. A cerimônia seria o primeiro compromisso público da rainha desde que ela foi aconselhada a ficar em repouso após ter passado uma noite no hospital, no fim de outubro.O príncipe Charles, filho da rainha e herdeiro ao trono britânico, substituiu a mãe no compromisso, depositando uma coroa de flores em nome dela no Cenotáfio, monumento de guerra no centro londrino.