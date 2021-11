Feirão de empregos tem fila quilométrica em Ribeirão Pires; Confira o vídeo

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



17/11/2021 | 11:53



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SDER), está promovendo o Feirão Emprega +. O evento, que começou as 9h desta quarta-feira (17), atraiu pessoas de várias cidade da Região e criou uma fila quilométrica que partiu da Vila do Doce, no Centro.

Na ocasião, seriam oferecidas cerca de 250 vagas entre cargos operacionais, administrativos e de tecnologia, porém com o início do evento, moradores de outras cidades, como Mauá e Rio Grande da Serra, compareceram e fizeram com que as empresas participantes aumentassem o número de vagas. Como disse a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires, Marli Silva, “nos reunimos com agências e empresas e conseguimos fazer o Feirão Emprega+. Porém, com a vinda de várias pessoas de outras cidades, as empresas começaram a demonstrar mais interesse no evento e a oferta de vagas passou de 250 para cerca de 700”, disse.

Mesmo com o aumento de vagas, quem ficou na fila do evento não gostou de esperar tanto para o atendimento. Esse foi o caso de Jonathan Peixoto, 34 anos. “Não tenho esperanças de ter conseguido algo. Foi como entregar o currículo em uma agência qualquer, a única diferença foi que tive que esperar umas 3 horas para fazer a triagem e entregar os papeis”, contou.

Além da oferta de vagas de emprego, qualquer pessoa que participar do Feirão Emprega+ poderá se inscrever em cursos EAD (Ensino a Distância) oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual. Entre os cursos estão: Animação Digital, Empreendedorismo, Gestão Avançada de Marketing, Gestão de Pessoas, Planejamento Visual Gráfico, entre outros. Para a Secretária, se aperfeiçoar profissionalmente é o caminho que deve ser seguido. “Muitas vezes não é a falta de vagas, mas sim a falta de mão de obra qualificada. Pensando nisso, o evento também oferece cursos profissionalizantes para os participantes que se interessarem”, concluiu.

O Feirão Emprega+ vai até as 15h desta quarta-feira (17), mas devido a alta adesão, a ação também acontecerá no domingo (21).