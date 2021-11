Turquia está aberta para brasileiros vacinados – confira as regras

Redação

A Turquia está aberta para brasileiros totalmente vacinados, que desde novembro não precisam mais fazer quarentena ao desembarcar no país. Para isso, é preciso seguir algumas regras, entre elas apresentar teste PCR negativo de covid-19 realizado até 72 horas da chegada ao país.

Palco de destinos como Istambul e Capadócia, a Turquia reúne diversas atrações turísticas. Uma delas é visitar dois continentes em uma única viagem, a Europa e a Ásia, já que o país se distribui entre ambos.

Turquia está aberta: confira as regras

A Turquia está aberta para o viajante brasileiro que respeite as seguintes regras, de acordo com o Consulado-Geral do Brasil em Istambul:

Apresente na hora do embarque, ainda no Brasil, um comprovante vacinação que ateste a aplicação das duas doses, com até 14 dias de antecedência, de qualquer vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde (ou um dose no caso da Johnson & Johnson). É recomendado viajar com a carteirinha da vacinação original e também com o comprovante, que pode ser emitido em português e inglês, via ConectSus.

que ateste a aplicação das duas doses, com até 14 dias de antecedência, de qualquer vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde (ou um dose no caso da Johnson & Johnson). É recomendado viajar com a carteirinha da vacinação original e também com o comprovante, que pode ser emitido em português e inglês, via ConectSus. Apresente teste PCR negativo de covid-19 realizado 72 horas antes da chegada à Turquia

realizado 72 horas antes da chegada à Turquia Menores de 12 anos estão isentos dos requisitos de testagem e comprovante de vacinação.

dos requisitos de testagem e comprovante de vacinação. Jovens entre 12 e 18 anos que não puderem comprovar que estão vacinados podem entrar na Turquia desde que estejam viajando acompanhados de seus pais e apresentem teste PCR negativo feito 72 horas antes da chegada à Turquia. Nesses casos, um novo teste será realizado em sua residência ou local de hospedagem na Turquia e, caso o resultado seja negativo, não será necessário cumprir quarentena.

feito 72 horas antes da chegada à Turquia. Nesses casos, um novo teste será realizado em sua residência ou local de hospedagem na Turquia e, caso o resultado seja negativo, não será necessário cumprir quarentena. Passageiros das demais idades que não puderem comprovar que estão plenamente vacinados deverão cumprir quarentena em sua residência ou no endereço que indicarem na Turquia.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA A TURQUIA

Na hora de planejar a viagem para a Turquia, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior, mesmo agora que a Turquia está aberta, requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.