EUA e Japão discutem 'desafios' de ações da China

17/11/2021 | 10:53



O governo dos Estados Unidos publicou comunicado, no qual relata reunião entre a Representante Comercial americana, Katherine Tai, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Hayashi Yoshimasa. Segundo o texto, as autoridades discutiram os "desafios" e as potenciais abordagens a ações da China.

O comunicado sustenta que Pequim adota medidas "fora do mercado", não especificadas, e outras políticas que "ameaçam a estabilidade e a prosperidade do sistema de comércio global e para os nossos trabalhadores".

Os EUA e o Japão fecharam nesta quarta-feira uma iniciativa para reforçar o comércio bilateral e os contatos nessa frente.

As autoridades discutiram várias questões, como o excesso de capacidade global nos setores de aço e alumínio, temas de trabalho e meio ambiente, a economia digital, facilitação do comércio e questões das cadeias de produção, diz ainda a nota.