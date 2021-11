Deolane Bezerra terá que depor sobre agressão a modelo em delegacia

17/11/2021 | 10:11



A viúva de Mc Kevin, Deolane Bezerra, voltou a virar notícia depois de não ter papas na língua ao falar sobre o arquivamento do caso do funkeiro. De acordo com informações do jornal Extra, o delegado Leandro Gontijo, titular da 16.ª DP (Barra da Tijuca), vai pedir que o caso do MC seja arquivado, uma vez que não há indícios de brigas, ações violentas ou crimes no caso. Lembrando que ele morreu após sofrer uma queda da varanda da suíte 502.

Diante disso, ela foi até as redes sociais e publicou a seguinte mensagem:

A justiça dos homens pode lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha. Por ora essa será minha manifestação! Sigo com a plena certeza que o mal por si só se destrói.

E não para por aí. O delegado assistente da 16ª DP (Barra da Tijuca), Eduardo Mirada, ainda irá encaminhar ao Ministério Público em até 30 dias o termo circunstanciado em que a modelo Bianca Dominguez expressa a vontade de representar criminalmente contra a advogada Deolane Bezerra pelo crime de lesão corporal. O jornal noticiou também que a moça, que estava no quarto 502 quando o cantor caiu da varanda, contou ter levado dela uma pancada no lado direito e ficado com os olhos roxos, em sua primeira ida a delegacia. Agora, a viúva do funkeiro será intimada a prestar esclarecimentos sobre o caso, por meio de carta precatória, em São Paulo, onde mora.

Sobre o processo de agressão a modelo, no entanto, Deolane ainda não se manifestou.