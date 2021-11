Divulgado novo trailer do filme do Homem Aranha e fãs ficam frustrados

17/11/2021 | 10:10



Os fãs da Marvel finalmente ficaram com o coração mais quentinho com o lançamento oficial do novo trailer do filme de Homem Aranha: Sem volta para casa que foi divulgado na última terça-feira, dia 16. E por falar em fãs, nem todos gostaram muito do que viram.

Pois é, não tem como agradar todo mundo, não é mesmo!? E esses fãs só ficaram frustrados porque aguardavam no trailer ver a histórica reunião entre as três grandes versões do herói vividas por Tom Holland, Tobey Maguire e Garfield.

E sem a presença de dois dos astros, o destaque acabou ficando totalmente ligado a quantidade de vilões que apareceram na trama, entre eles estão Doutor Octopus, Duende Verde, Homem de Areia e o famoso Electro - lembrando que muito deles foram introduzidos nos filmes anteriores protagonizados por Garfield e Maguire.

Caso você não saiba, o retorno dos antagonistas só acabou sendo possível com a introdução do multiverso no MCU e o primeiro trailer do longa foi tão esperado que até superou a prévia de Vingadores: Ultimato, de 2019 e bateu o recorde mundial de visualizações da história em apenas 24 horas.

Lembrando que Homem Aranha: Sem Volta para casa está previsto para estrear em dezembro de 2021.