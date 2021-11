Camila Pitanga fala sobre saída da Globo após 25 anos na emissora: Uma separação pode ser feita com muito amor

17/11/2021 | 10:10



Camila Pitanga pegou todo mundo de surpresa quando, na última terça-feira, dia 16, revelou que deixou a Globo após 25 anos na amissora. Agora ela vai encarar o desafio de ir para o streaming da HBO Max, no qual estará em cena em algumas produções, mas será também responsável pela cocriação de outras.

Diante disso, depois de fazer um lindo post de despedida nas redes sociais, a atriz deu uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo onde deixa claro que está saindo de uma forma tranquila, com as duas partes entendendo que essa nova fase pode trazer muitos bons frutos para ambos.

- Tudo que eu tenho, toda minha história, tem a ver com essa minha caminhada com a Globo. Uma separação pode ser feita com muito amor, muito cuidado, respeito, gratidão, para se ganhar um novo contorno de aliança, é nisso que estou apostando.

No bate-papo, Camila revela que foram cerca de quatro meses em conversa virtual com a equipe da HBO para chegar à decisão final. E já nesta quinta-feira, dia 18, ela viaja para Nova York, nos Estados Unidos, para participar do Emmy Internacional como convidada da emissora. Além de estar no evento, ela ficará alguns dias para amarrar presencialmente o novo caminhar, com diversos encontros.

- Essa é uma oportunidade que estou tendo de desenvolvimento de carreira, afirma ela, que assinou contrato de três anos com a empresa norte-americana.

E continua:

- Olha, tem aí um luto de 25 anos, tempo em que estive totalmente conectada à Globo, ao mesmo tempo, o que está se inaugurando não me impede de estar em flerte, em namoro, não só com a Globo, como qualquer outro player. Me tornei agora talento da HBO e também cocriadora e eles estão apostando que eu possa exercer esses postos. A princípio será um contrato de três anos. Essa parceria reza que eu tenho, digamos, um cardápio de projetos vindos da HBO e que a gente está ainda alinhando. Ao longo desse período eu me torno talento HBO, para trabalhar atuando. Mas tenho também o desenvolvimento de três projetos que eu estou levando para eles. Estou muito empolgada (...) O meu coração está agora totalmente na HBO, porque entendo que eles estão me vendo como cocriadora, a prioridade é deles, é fato.

Camila ainda explica sua participação dentro desse novo modelo:

- Em português, a produtora executiva é a pessoa que executa o projeto no dia a dia, lida com orçamento, mas em inglês, é o que fazem a Reese Whiterspoon ou a Nicole Kidman, por exemplo. São pessoas que dialogam criativamente, seja oferecendo projetos, fazendo a costura com técnicos envolvidos ou ainda acompanhando o desenvolvimento do roteiro. É o trabalho de criação. Então, tenho projetos que eu vou apresentar para a HBO e outros que eles vão apresentar para mim. Agora, há ajustes estratégicos a serem feitos, como com qual público a gente quer falar primeiro, que faixa etária, que tipo de projeto, se vamos fazer um drama biográfico ou uma dramédia. Estou te adiantando alguns exemplos que estão debaixo do meu braço, mas a gente ainda vai aprovar projetos que vão ser desenvolvidos ao longo de três anos. Eu acho que de alguma maneira já estava trabalhando nesse sentido. Os processos que tenho gestado tanto de teatro quanto de cinema, estou falando de Pitanga (documentário que ela dirigiu junto com Beto Brant sobre seu pai) e de meus últimos espetáculos, em todos trabalho na parte criativa, sou produtora no sentido da viabilização de projetos, mas eu também sou criadora no sentido de estar articulando com direção, elenco. E mesmo na Globo, em muitos projetos, havia o diálogo direto com roteiristas, com diretores. Já estava nesse lugar de alguém que pensa o que faz e não que faz o que simplesmente lhe apresentam. Naturalmente, eu venho caminhando para isso.