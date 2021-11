Da Redação



17/11/2021 | 09:20



As cidades do Grande ABC registraram mais 11 mortes e 330 novos casos de Covid ontem. Os números, mais altos do que os computados nos últimos dias, é reflexo do represamento de dados das prefeituras de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que não emitem boletins epidemiológicos nos fins de semana e nos feriados.

Com isso, desde o início da pandemia são 268.812 infectados e 10.439 óbitos confirmados. O número de pacientes que se recuperaram da Covid na nas sete cidades da região chegou a 253.516.

Depois de três dias sem atualização no número de vacinas aplicadas, os boletins das prefeituras informaram que 14.839 frações dos imunizantes foram ministrados ontem, sendo 596 referentes à primeira dose, 8.895 à segunda e 5.348 reforços. Com isso, levando em consideração o público com 12 anos ou mais, faixa etária apta a receber a vacina, 97% já iniciaram o esquema vacinal e 84,3% estão com a proteção contra a Covid completa.</CS>

O governo do Estado não divulgou o boletim da Covid ontem. Os 645 municípios somam, juntos, 4.422.923 casos e 153.067 mortes confirmadas de Covid-19.

No Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, foram registrados mais 132 mortes e 4.918 pessoas infectadas pelo coronavírus. Com isso, desde o início da crise sanitária, são 611.478 falecimentos e 21.965.684 contaminados. O número de recuperados da doença chegou a 21.177.367.