17/11/2021 | 09:11



Agência de empregos com unidade em Santo André, a Luandre disponibiliza 100 postos de trabalho no Grande ABC, com destaque para a função de coordenador de operações logísticas, cujo salário varia entre R$ 6.000 e R$ 6.500. Também há vagas para açougueiro, vendedor interno e supervisor de operações, entre outras.

Com atuação em outras regiões do País, a empresa conta, no momento, com 9.870 postos de trabalho disponíveis, sendo cerca de 1.500 efetivas e o restante, temporárias, concentradas principamente em oito Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e Amazonas. A expectativa é que o número de vagas aumente nas próximas semanas.

“Entre as vagas disponíveis, 23% delas não exigem experiência e outras 31% pedem um mínimo de seis meses, o que pode significar uma chance para quem está em busca do primeiro emprego”, diz Gabriela Mative, diretora de RH da Luandre.

Para fazer as buscas das vagas e se candidatar, os interessados podem acessar o link do portal do candidato: https://candidato.luandre.com.br (acesso gratuito).