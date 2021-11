Da Abr



17/11/2021 | 09:01



O Brasil superou os Estados Unidos na porcentagem de pessoas com imunização completa contra Covid. Atualmente, a parcela de brasileiros que receberam duas doses ou dose única é de 59,75%, ante 57,62% dos norte-americanos. Os dados são da plataforma Our World in Data, gerida por pesquisadores da Universidade de Oxford.

Mesmo tendo largado atrás e enfrentado problemas de falta de vacinas, o Brasil acelerou o ritmo da campanha principalmente a partir de agosto. Com aumento na disponibilização de doses, a adesão da população brasileira passou a ser determinante para o cenário de hoje.

Esse aspecto é reflexo de forte histórico de campanhas de vacinação no País e da atuação capilarizada do SUS (Sistema Único de Saúde), que, além de disponibilizar vacinas, faz com que elas cheguem a áreas remotas.

A primeira vacina contra a Covid aplicada nos Estados Unidos fora de um contexto de estudo clínico foi em 14 de dezembro de 2020. Já no Brasil o imunizante só chegou em 17 de janeiro, quando iniciou a campanha em São Paulo.

Dados do Our World in Data apontam que os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 50% de moradores vacinados com duas doses em 7 de agosto, quando a cobertura vacinal no Brasil era de apenas 21%.

A plataforma mostra que Portugal e Chile, por exemplo, têm mais de 80% da população com esquema vacinal completo. Ao mesmo tempo, há países cujos indicadores estão abaixo de 2%, como Nigéria e Etiópia, revelando a disparidade na vacinação contra Covid.