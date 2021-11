Da Redação



17/11/2021 | 08:52



Duas cidades do Grande ABC, São Bernardo e Diadema, anteciparam para 21 dias o prazo da segunda dose da Pfizer para jovens de 12 a 17 anos. Os outros cinco municípios aguardam normativa do governo do Estado para acelerar a imunização da faixa etária e seguem adotando o intervalo de 56 dias – ou oito semanas – entre o primeiro e a segunda vacina. Em outubro, o Palácio dos Bandeirantes autorizou a antecipação apenas para o público adulto.

Em São Bernardo, a medida entrou em vigor ontem. Os jovens de 12 a 17 anos podem fazer o agendamento no site saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus após 21 dias da primeira dose. Já em Diadema, a antecipação está em vigor desde o dia 19 de outubro. Os munícipes podem procurar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com a carteirinha comprovando a aplicação do primeiro imunizante.



EDUCAÇÃO

Diadema será a primeira cidade da região a oferecer a dose suplementar aos profissionais da educação. A Prefeitura começou ontem a aplicar o reforço neste público acima dos 18 anos, mas é necessário respeitar intervalo de seis meses da segunda dose, portanto, no momento, o imunizante está liberado para os vacinados até maio.



No posto de vacinação, será necessário apresentar o documento pessoal com foto, CPF, cartão de vacinação inicial (cor verde) e um documento que comprove o vínculo empregatício na rede de ensino de Diadema (crachá ou holerite – impresso ou virtual).

A administração informa que adotou para as doses adicionais imunizante diferente daquele usado na primeira e segunda doses, na tentativa de promover melhor resposta imunológica, conforme resultado apresentado em estudos científicos sobre a efetividade das vacinas.

Já em relação aos profissionais da saúde, a Prefeitura informa que não será mais necessário ter realizado esquema inicial em Diadema. Basta o trabalhador que já tenha tomado as duas doses há seis meses comprovar residência na cidade, por meio de apresentação de comprovante de endereço, para receber o reforço</CW>.