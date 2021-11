17/11/2021 | 08:42



O governo federal pretende aplicar uma dose de reforço da vacina de Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A aplicação será para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, há “doses de vacinas suficientes” para abastecer as 38 mil UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do País, que tem 125,5 milhões de pessoas totalmente imunizadas. A programação, no entanto, ficará a cargo dos Estados e municípios. No Grande ABC, as cidades disseram que aguardam documentação oficial para colocar a antecipação em prática.



Inicialmente, o reforço estava sendo aplicado a adultos acima de 60 anos, imunossuprimidos (doente crônico, por exemplo) e profissionais de saúde imunizados há seis meses. Ao todo, 10,7 milhões de pessoas acima de 60 anos e trabalhadores de saúde receberam o reforço.



“Graças às informações que temos advindas dos estudos científicos, principalmente de efetividade realizados em parceria com a Fiocruz e de um estudo que encomendamos com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da terceira dose, temos dados preliminares e decidimos ampliar essa dose adicional para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses”, confirmou o ministro.



A intenção da pasta é aplicar o reforço em 103 milhões de pessoas até maio. A faixa da população de 35 a 39 anos é a maior: 10,7 milhões. Segundo Rosana Leite de Melo, secretária de enfrentamento à Covid, a ideia é que até o meio do ano que vem todos acima de 18 anos tenham recebido a dose extra. De acordo com Queiroga, a dose adicional está sendo aplicada com vacina diferente daquelas recebidas inicialmente, a chamada imunização heteróloga. Até o momento, apenas pessoas que tomaram Astrazeneca e Coronavac estão aptas a receber o reforço. Por isso, a aplicação é feita com as vacinas da Pfizer.



REAÇÃO

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disse que não foi consultada sobre a inclusão da terceira dose para todas as pessoas acima dos 18 anos. Em nota, a Anvisa lamentou que a gestão do ministro Queiroga vai contra as decisões tomadas pelas autoridades de saúde de Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Grã-Bretanha e Israel; além de integrantes da Comunidade Europeia e outros organismos que “submeteram a estratégia (dose de reforço) à avaliação prévia das suas autoridades sanitárias reguladoras”, o que não aconteceu ontem.

Na opinião de especialistas, o Brasil deveria concluir o esquema vacinal em todas as faixas etárias e garantir proteção extra para os mais vulneráveis, antes de ampliar a oferta da terceira dose. “Há uma baixa procura pela terceira dose entre os grupos que mais precisam: idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos; a adesão está baixíssima”, afirmou a ex-coordenadora do PNI (Programa Nacional de Imunização) Carla Domingues. “Mesmo a segunda dose está baixa ainda; entre os 20 e os 30 anos, a segunda dose está abaixo dos 30%. Como vamos falar em terceira dose se não completamos a segunda? Estamos perdendo o foco.”



No mundo, um dos únicos países que já oferecem a dose para todas as faixas etárias é Israel. No entanto, a vacinação de toda a população foi completada antes ainda no meio do ano.