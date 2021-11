EUA e Japão anunciam lançamento de parceria para fortalecer comércio bilateral

17/11/2021 | 07:57



Os governos dos Estados Unidos e do Japão anunciaram nesta quarta-feira o lançamento da "Parceria EUA-Japão no Comércio", com a intenção de fortalecer a aliança nessa frente, por meio de negociações sobre questões relacionadas ao comércio importantes para as duas nações. Em comunicado, a administração norte-americana diz que as áreas iniciais de cooperação incluem questões como "preocupações com terceiro países", cooperação em fóruns regionais e multilaterais relacionados ao comércio, prioridades no emprego e no meio ambiente, apoio a avanços na frente digital nessa área e também a facilitação do comércio.

Os EUA e o Japão projetam vários encontros bilaterais para avançar nessa frente, a partir do início de 2022.