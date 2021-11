Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes estão na Roça em A Fazenda 13!

17/11/2021 | 01:10



Pode se preparar que a formação de Roça desta terça-feira, dia 16, foi das boas!

Dynho Alves deu início aos trabalhos da noite, já que foi o vencedor da prova do lampião. O peão ficou com a chama vermelha e presenteou MC Gui com a amarela.

Gui Araújo foi o primeiro a votar. O Fazendeiro da semana disse que tinha motivos para colocar Rico Melquiades ou Valentina Francavilla na Roça, mas fez a opção de colocar Aline Mineiro.

- Não consigo fazer nenhuma leitura sobre ela, não me sinto alvo e ela também não é o meu, mas acho estranho nesse ponto do jogo, que está afunilando, ela não querer se envolver em nenhuma batalha.

Aline venceu uma prova durante a semana que deu à ela o benefício de seu voto ter peso dois, e a peoa votou em Dynho.

A casa toda votou, e quem acabou ocupando o segundo banquinho da noite foi Rico Melquiades! Por ser o peão mais votado, Rico puxou Dayane Mello para a Roça com ele, chamando a peoa de cobra caninana! Eita!

No Resta Um, Dynho já estava automaticamente a salvo por conta da última atividade que os peões fizeram. Quem sobrou na brincadeira e foi para o quarto banquinho foi Solange Gomes! A peoa não gostou nada de ter sobrado no jogo, e sentiu que alguns peões foram ingratos com ela.

Mas se você acha que acabou por aí, está enganado! Dynho abriu o poder da chama que estava com ele, recebendo o poder de trocar um peão da Roça por um da sede! O peão salvou Dayane Mello e no lugar dela, colocou Valentina Francavilla.

A noite foi encerrada com a leitura do poder da chama de MC Gui, que mandava o peão escolher um roceiro para não poder ser vetado da Prova do Fazendeiro. O cantor escolheu Valentina, e Solange então decidiu vetar Aline de participar da Prova e ir direto para a noite de eliminação.

E só para constar, Rico ainda não descobriu que Dayane rasgou seu casaco com uma faca!