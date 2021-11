Chega de prefeito interino

Do Diário do Grande ABC



16/11/2021 | 23:58



São Caetano precisa ter um prefeito. Não mais um interino. Já faz um ano que os eleitores foram às urnas, manifestaram o seu desejo e até agora não foram atendidos. A morosidade da Justiça Eleitoral penaliza o município e os seus habitantes.



É urgente que se coloque fim no clima de incerteza que desde 2020 paira sobre a cidade. Os digníssimos senhores ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) devem uma satisfação aos são-caetanenses. Eles precisam se manifestar o mais rápido possível para que seja possível definir quem será o verdadeiro ocupante do Palácio da Cerâmica. Que seja pela nomeação da chapa vencedora, que tem à frente José Auricchio Júnior, ou pela marcação de uma nova votação.



O calendário avança rapidamente. Em 16 de dezembro terá início o recesso judiciário. O que significa que, se nesse período de um mês a questão não estiver definida, São Caetano só terá um prefeito efetivo em 2022. Ou seja, quase dois anos depois do que deveria ter sido.



E essa demora toda traz consequências. Tite Campanella, que faz as vezes de chefe do Executivo, sequer concorreu ao cargo mais importante da cidade. Foi eleito para o Legislativo, tornou-se presidente da Câmara e, por consequência, acabou no Palácio da Cerâmica.



Talvez por isso venha fazendo um governo aquém do que os são-caetanenses desejavam. Neste período de quase um ano em que ‘está’ prefeito, viabilizou a possibilidade de calote na distribuição do vale-uniforme, permitiu que a operadora do estacionamento rotativo elevasse em 50% o preço cobrado e já anunciou reajuste de 10,25% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e na taxa de lixo para o próximo ano. Sem contar a compra de cestas básicas com sobrepreço.



Senhores ministros do TSE, se posicionem, resolvam essa questão. Usem o seu notório saber jurídico em benefício dos cidadãos. Destravem esse nó. Já passou da hora de este imbróglio ser dizimado.