Pontes no Grande ABC

Júnior Carvalho



17/11/2021 | 03:00



A queda do PT no Grande ABC em 2016, que pela primeira vez na história do partido ficou fora do poder em todas as cidades da região, acentuou a rivalidade entre petistas e tucanos. A vitória do PSDB em quatro das sete cidades naquele pleito pintou o então cinturão vermelho de azul e empurrou o petismo da região ao ostracismo até o pleito de 2020, quando as vitórias de José de Filippi Júnior (PT) e Marcelo Oliveira (PT) devolveram ao partido parte do protagonismo já vivido pela sigla nos anos 2000. E uma figura que aceitou esse novo movimento foi o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que tem se aproximado de Filippi desde o início da atual gestão. A dupla vira e mexe aparece junta em agendas, como a de ontem, quando posaram com aperto de mãos para anunciar avanço de obra de drenagem que tem sido tocada na divisa entre as duas cidades. É fato que essa harmonia também é reflexo de cisões dentro do próprio tucanato na região, mas dá o tom de como pontes podem ser construídas em benefício do Grande ABC, mesmo que por conveniência.

BASTIDORES

Luta racial

Tomou posse ontem para mandato temporário a primeira suplente do Psol em São Caetano, Neusa Ranieri. Ela substituirá a única vereadora do partido na cidade, Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos. A parlamentar se licenciou da cadeira por 15 dias para ceder espaço estrategicamente a Neusa na semana do Dia da Consciência Negra.

Ouvidoria

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC fará na sexta-feira, às 10h, cerimônia de início das atividades da ouvidoria regional para denúncias de LGBTfobia nas sete cidades, criada neste ano para acolher queixas com base nas leis estaduais 10.948/01 (que pune a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero) e 11.199/02 (que pune a discriminação contra pessoas que vivem com HIV ou Aids). As denúncias serão encaminhadas para a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, que ficará responsável pelo andamento do processo.

Agenda

O deputado estadual Daniel José (Novo) visita o Grande ABC amanhã. O partido tem traçado planos eleitorais na região. No pleito do ano passado, a sigla elegeu uma vereadora no Grande ABC (Thai Spinello, de São Caetano) e, para a disputa do ano que vem, lançará o empresário Paulo Proieti como candidato único das sete cidades a deputado federal.

Projeto

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi ontem pessoalmente à Câmara protocolar projeto que cria a escola do Executivo andreense. A medida visa a capacitação de lideranças no município. “Queremos formar líderes, inspirar ideias e políticas públicas de qualidade, que tragam efetividade e resultados sustentáveis”, frisou o prefeito.