AD S.Bernardo perde por 5 a 1 do Pulo/Campinas na ida das quartas

Dérek Bittencourt



17/11/2021 | 00:01



A AD São Bernardo saiu atrás do Pulo/Campinas pelas quartas de final da Liga Paulista de Futsal. Ontem à noite, mesmo jogando no Ginásio Poliesportivo e com o apoio da torcida, a equipe são-bernardense acabou superada por 5 a 1. Assim, o time do Interior joga pelo empate na partida de volta, sexta-feira. Se o representante do Grande ABC vencer no tempo normal (por qualquer diferença de gols), leva a definição à prorrogação, na qual os campineiros jogam pela igualdade, por terem melhor campanha.

A primeira etapa foi bastante acirrada, com o Pulo/Campinas criando as melhores oportunidades, enquanto o São Bernardo chegava nos contra-ataques. Antes do intervalo, os interioranos abriram vantagem de 2 a 0 no placar. Para a segunda etapa, o técnico Hugo Leonardo pediu concentração ao time, mas os campineiros marcaram outras três vezes. Com o goleiro linha em quadra, o time da casa descontou, com o artilheiro Mazinho: 5 a 1.