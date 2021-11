Contratos de 13 campeões da Copa Paulista pelo Tigre acabam em breve

Dérek Bittencourt



17/11/2021 | 00:01



O São Bernardo FC começou ontem a discutir o planejamento da temporada 2022. E uma das pautas é a renovação – ou não – com jogadores cujos contratos terminam no fim do ano. Entre os campeões da Copa Paulista, 13 atletas têm vínculo expirando em breve. São eles: Éder Paulista, Eduardo Diniz, Erik Bessa, Feliphe Gabriel, Hélder, Júnior Oliveira, Júnior Palmares, Leandro Amaro, Cesinha, Matheuzinho, Natan, Pará e PV.

Entre todos eles, Hélder estava emprestado pelo Água Santa e PV pelo Santo André, adversários diretos no Paulistão 2022 e que deverão contar com estes jogadores no elenco. Outros, como Eduardo Diniz, Júnior Oliveira, Leandro Amaro e Pará, já estão há algum tempo no clube e deverão integrar o projeto do ano que vem. A sequência dos demais depende das avaliações do CEO da Magnum, Lucas Andrino, e do técnico Márcio Zanardi, este que deve ter permanência decretada.

O Tigre estreia no Paulistão em 26 de janeiro.