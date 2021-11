Em resultado ruim para os dois, Colômbia e Paraguai empatam sem gols

16/11/2021 | 22:20



Colômbia e Paraguai não saíram do 0 a 0 nesta terça-feira à noite no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado não foi bom para nenhuma das duas seleções.

Ambas chegaram ao quinto jogo seguido sem vitória e ao quarto sem marcar gol. Na quarta colocação, com 17 pontos, a Colômbia viu o Peru encostar. Já o Paraguai estacionou nos 13 e, em penúltimo lugar, segue distante da classificação para a Copa do Mundo de 2022.

A Colômbia teve quase 70% da posse de bola no primeiro tempo e chegou a criar boas oportunidades com seus jogadores de frente, mas também sofreu com o contra-ataque do Paraguai, que foi quem esteve mais perto de abrir o placar em Barranquilla.

A zaga colombiana falhou, Almirón recebeu de González e chutou forte. A bola explodiu na trave de Ospina. Antes disso, os donos da casa assustaram com Borja, Muriel e Luis Díaz, que exigiu grande defesa de Antony Silva.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. James Rodríguez e Luis Díaz criaram boas oportunidades antes dos 15 minutos. Sem conseguir aproveitar as chances criadas, a Colômbia viu o Paraguai acertar a marcação e equilibrar as ações no segundo tempo.

Aos 39, Cubas recebeu o segundo amarelo após falta em Zapata e deixou o Paraguai com um jogador a menos. Em vantagem numérica, a Colômbia pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu aproveitar. Zapata e Valoyes estiveram próximos de marcar.

As duas seleções só voltam a campo em janeiro de 2022, pela 15ª rodada. A Colômbia recebe o Peru e o Paraguai joga em casa contra o Uruguai.