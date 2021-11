A importância dos clientes leais

Do Diário do Grande ABC



16/11/2021 | 23:59



Trabalhar com área de sucesso do cliente é buscar constantemente o sucesso desse consumidor para garantir, assim, sucesso da própria empresa, principalmente hoje em dia, em que o cliente precisa decidir todos os meses sobre ‘renovar o contrato’ pagando a mensalidade. Por isso, a palavra de ordem do time da área de sucesso do cliente deve ser engajamento: trabalhar forte o relacionamento com o cliente para fidelizar e conduzi-lo ao bom uso da plataforma, consequentemente cancelamentos são evitados e aumentam as possibilidades de vender mais para a própria base de clientes. Durante a crise causada pela Covid-19 passamos por diversas fases. E primeiro momento clientes começaram a manifestar preocupação com seus estabelecimentos fechados, sinalizando que precisavam reduzir custos fixos. Caso a caso, entende-se o cenário do cliente e negociam-se valores, visando manter o relacionamento de longo prazo. Além disso, libera-se funcionalidades importantes para o momento sem custos adicionais, ou seja, faz-se o que se pode, arcando com prejuízos pontuais para manter os clientes seguros.



A crise chegou mais forte para alguns setores, outros logo se recuperaram e até expandiram. Receosos com o momento da nova economia, investimentos foram contidos, e a conquista de novos clientes ficou mais difícil, inclusive para nós. E neste momento algo muito positivo aconteceu, continuou-se a vender em nossa própria base de clientes de maneira muito expressiva e significativa. Foi justamente o relacionamento próximo e a relação de parceria que nos permitiu garantir que mais de 60% da nova receita mensal (NMRR) do primeiro semestre acontecesse na própria base de clientes. Além do relacionamento, destaco alguns fatores que nos permitiram chegar lá:



– Time de sucesso do cliente maduro e que já fazia vendas ocasionais passou a ficar mais atento às oportunidades de negócios e realizar a oferta, prezando sempre o momento e a necessidade de cada cliente.



– O uso de ferramentas que nos permitiram analisar dados e entender com clareza as oportunidades.



– Time de dados forte, que nos provê informações assertivas sobre as oportunidades de expansão.



– E, claro, produto onde claramente os clientes entendem o retorno sobre o investimento, e por este motivo investem mais.



Estamos prontos para receber novos clientes e continuar a evoluir nossas estratégias de relacionamento, contribuindo efetivamente com os resultados da empresa.





Elaine Mazzon é gerente de sucesso do cliente da empresa PhoneTrack, formada em processamento de dados, com pós em gestão de pessoas e MBA de negócios, cientista de experiência do cliente e mentora de startups e profissionais nas áreas de sucesso do cliente.



PALAVRA DO LEITOR

Progresso

Enquanto a Justiça continuar defendendo esses políticos ladrões, corruptos e condenados em todas as instâncias judiciais, sabe quando o Brasil irá progredir? Nunca. Portanto, vamos deixar de ser hipócritas (falsos) e pensar em um País melhor, que, se não for para nós agora desfrutarmos, que pelo menos nossos filhos, netos e demais gerações possam se sentir orgulhosos desta Pátria chamada Brasil.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Paradoxo

Lendo e ouvindo notícias sobre o nosso Brasil dos dias de hoje, soube de seminário presidido por um de nossos ministros do Supremo, com participação de vários políticos ‘sérios’. Ou seja, não valem nada, porque se prestassem discutiriam políticas internas por aqui mesmo. Entretanto, poucos estão preocupados, pois somos nós que pagamos a conta. E a maioria do povo, cidadão de bem, sem o básico no armário. Vergonha nacional.

Rosângela Caris

Mauá



Memória

‘Ninguém pode negar que o colunismo na imprensa brasileira é especialidade imprescindível nos tempos atuais (Ibrahim Sued 1924-1995)’. Uso essa frase do jornalista Ibrahim Sued, considerado um dos melhores colunistas sociais do Brasil, para destacar o talento do jornalista Ademir Medici, responsável pela coluna Memória deste tradicional e respeitável Diário. Ler a coluna do Ademir é como voltar ao passado e estar convivendo com os personagens por ele levantados na história do Grande ABC. Cito como exemplo a publicação desta terça-feira (16) na qual ele faz pequeno resumo da família Marotti, de São Bernardo (Setecidades, dia 16). Medici teve o capricho de ilustrar seu lindo texto com fatos pitorescos, como a causa das mortes de Antônio Marotti, por afogamento no Alvarenga, e do pai de Josefina, ao cair de árvore justamente num ninho de cascavéis. Essas peculiaridades usadas pelo talentoso Ademir Medici fazem de sua coluna Memória mais fácil e mais atrativa de ser lida.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Mentiras

Concordo com o leitor de Rio Grande da Serra Osiel Tibério Gualdabem, que em carta publicada nesta coluna (Mitomaníaco, ontem), qualifica o presidente Jair Bolsonaro de mitômano ou mitomaníaco, que são pessoas com tendência de aventuras mentirosas como se fossem verdadeiras. E cita o exemplo de seu passeio a Dubai, quando voltou a distorcer os dados sobre o desmatamento da Amazônia. Eu lembro de um mito ou mentira mais antiga, quando durante sua campanha eleitoral como candidato a presidente, disse ter sido vítima de uma facada (falsa) na barriga para fugir do debate na televisão. Lembrei dessa ocorrência porque Bolsonaro será candidato à reeleição e poderá tentar repetir essa mentira – ou mito – nessa nova campanha.

Hildebrando Pafundi

Santo André



Lembranças

O que marca um acontecimento, em tenra idade, 3 anos, para ficar gravado na mente da pessoa, quando essa ainda era bastante criança? As lembranças: estar indo com a mãe pela Rua das Misses, dia chuvoso. Já na casa, humilde, lembra de estar deitado nos pés da cama, onde sua avó paterna, Maria José, estava acamada, doente. Veio a noite e lá tiveram que pousar em razão das chuvas. Esses fatos, realidades fáticas, ficaram gravados em meu cérebro por alguma razão. Acredito, sem confirmação, que deve ser a noite em que ela faleceu. A lembrança desse fato intriga porque eu, com mais de 92 agora, tenho cacoete de alisar o bulbo das orelhas quando estão geladas, mas não sei a razão. Minha mãe sempre que me via alisando as orelhas, ralhava comigo. Penso que os hábitos do bulbo gelado me acompanham desde há muito tempo; provavelmente desde o nascimento, razão por certo do motivo por que a mãe me repreendia! Hipóteses? Sim, hipóteses, porque certeza não é.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano