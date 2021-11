Evento para celebrar Dia da Umbanda conta com presença de vereadores em São Caetano

Heitor Agricio

Especial para o Diário



16/11/2021 | 16:37



Na última segunda-feira, 15, foi comemorada a Proclamação da República em todo o país, porém a data é compartilhada com a celebração do Dia da Umbanda, o dia foi lembrado por um grupo da religião que promoveu um evento em São Caetano com a presença de alguns vereadores.

O evento organizado pelo Projeto Bandeira Branca, foi aberto ao público e ocorreu no Parque Bosque do Povo. A celebração teve a presença dos vereadores Caio Salgado (PL), que ajudou na preparação do evento, Gilberto Costa (AVANTE) e Professor Ródnei (CIDADANIA) que prestigiaram o encontro.

Houve apresentações sobre os orixás, distribuição de doces para as crianças e rodas de capoeira entre as atrações, e de acordo com os organizadores houve um público de 400 pessoas para celebrar o Dia da Umbanda.

Os organizadores comentam que o evento foi muito bom e ocorreu como planejado, além disso eles exaltam a importância de eventos como esse para acabar com o preconceito que existe pela religião umbandista.