Classe executiva da Air France ganha menu assinado por chef Michelin

16/11/2021 | 17:55



Até fevereiro de 2022, a classe executiva da Air France terá a assinatura do estrelado chef Michelin Mathieu Viannay em seu menu. A iniciativa contempla os voos de longa distância que decolam de Paris, capital Francesa.

Classe executiva da Air France: novo menu

O menu desenvolvido pelo renomado chef (que também assina o cardápio do restaurante Trente et Un, em Kobe, no Japão), tem opções para todos os gostos. Há pratos vegetarianos, com carnes, aves e peixes. O objetivo é combinar sabores delicados com ingredientes produzidos localmente.

Abaixo, confira a lista de receitas criadas pelo chef e oferecidas aos passageiros da classe executiva da Air France:

• Penne gratinado com rúcula e espinafre ao creme de ricota com levístico

• Risoto verde, vegetal à bolonhesa

• Tornedor bovino, batatas Macaire, beterraba assada e jus defumado

• Filé de ave com cogumelos morchella, risoto de espelta e abóbora butternut

• File de salmão escalfado com vegetais e azeitonas taggiasca

• Pernil de vitela refogada com especiarias doces, purê de ervilha, tout de sarna e avelãs

• Filé de lúcio-perca, molho armorican, cenoura amarela e semolina de ervas

• Galinha d’angola torrada no café, confit de aipo e legumes de outono cozidos