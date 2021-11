George Clooney afirma que tragédia envolvendo Alec Baldwin em set foi resultado de erros estúpidos

16/11/2021 | 16:11



Depois de Alec Baldwin ter atirado acidentalmente na cineasta Halyna Hutchins em um set de gravações, a presença de armas de fogo em produções cinematográficas entrou em discussão. Recentemente, George Clooney participou do podcast WTF e por lá, deu sua opinião sobre o assunto, relembrando a morte de Brandon Lee também causada por um tiro não intencional.

- Depois que Brandon morreu, uma coisa ficou muito clara: abra a arma, olhe para baixo do cano, olhe para o cilindro, tenha certeza. É uma série de tragédias, mas, você sabe, muitos erros estúpidos. Toda vez que recebo uma arma no set, todas as vezes em que eles me entregam uma arma, eu olho para ela, eu abro, mostro para a pessoa para quem estou apontando, mostro para a equipe. Talvez Alec tenha feito isso, eu espero que ele tenha feito, disse.

O ator ainda ressaltou que os chefes de departamento contratados devem ser experientes, para garantir maior segurança:

- É um acidente terrível. Mas uma pessoa de 24 anos com pouca experiência não deveria chefiar um departamento com armas e balas. Então, precisamos ser melhores em garantir que os chefes de nosso departamento sejam experientes e saibam o que estão fazendo.