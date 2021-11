Atriz critica masculinidade e fãs insinuam indireta para Tiago Iorc: Faz da sua violência seu ganha pão

16/11/2021 | 16:11



Senta que lá vem fofoca quente! Sem papas na língua, a atriz Samya Pascotto usou as redes sociais, na última segunda-feira, dia 15, para criticar a maneira superficial que alguns artistas estão abordando a masculinidade apenas para fazer dinheiro. Na mesma hora, os fãs de Tiago Iorc, que lançou recentemente o clipe da música Masculinidade, entenderam o recado e insinuaram que Pascotto estava mandando uma indireta para o cantor.

No texto, ela escreveu:

A nova masculinidade é branca, cis, hetera, magra, usa calça pantalona, e ao contrário da masculinidade antiga ela não bate no peito e grita, mas rebola enquanto sofre e diz com todas as letras que foi abusivo. Coragem. A nova masculinidade faz da sofreguidão de sua própria violência um estandarte. Diz: Fui abusivo e sofro, agora me de sua compaixão, seu like e seu dinheiro. Faz clipes, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram. A nova masculinidade faz da sua violência seu ganha pão. E você vai me perguntar: Qual a diferença para a antiga? As calças pantalona, é claro. Porque para mim, segue sendo violência. Engana-se quem pensa que estou falando de alguém específico, não estou. Conheço artistas de mais para me dar ao luxo de me irritar apenas com um. Resolvi entrar no debate. Vi um outro homem que tem uma página para falar de paternidade discutindo o assunto. Ele diz: Não me interessa se é genuíno ou não. Me desculpe, talvez seja meu gênero, mas eu me importo sim. Eu me importo é muito. Porque é sobre dinheiro, é sobre espaço e é sobre mim, sobre minhas amigas e sobre alguma menina que foi abusada e está sozinha, em silêncio e que não recebeu um pedido de desculpas até hoje assistindo a redenção do novo masculino televisionada, aplaudida, remunerado e debatida como exemplo. Me desculpe nova masculinidade artística, sua violência não pode lhe render prêmios. Não pode. Vocês não podem tudo. Vá a terapia, faça um grupo de discussão com seus amigos. Peça desculpas pra essas mulheres no privado. Eu não quero saber dos abusos genéricos que vocês rebolam e sofrem por aí? Ou se é isso que vocês estão propondo quero um debate real, quero saber de tudo. Quero saber que abusos foram esses que vocês cometeram. O nome deles. Tenha coragem de produzir provas contra você mesmo. Seja processado por eles, já que abuso psicológico agora é crime também. Arque com as consequências reais do que você tem feito e diz que fez. Vocês estão dispostos? Ou só tá afim do aplauso? Quero ver quem bota o novo pau masculino na mesa agora que a gente tá com a faca.

No clipe, Tiago usa uma calça pantalona. Coincidência?