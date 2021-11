Mercedes-Benz Vans amplia ações sobre empreendedorismo feminino no Brasil

das Agências



Nesta sexta-feira, 19 de novembro, é comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino. Considerando essa data especial e dando continuidade às ações da marca voltadas a esse tema no país, a Mercedes-Benz Vans apresenta, nessa terça-feira, 16, a segunda temporada do podcast “Sprinter Empreendendo sobre Rodas” com quatro novos episódios e participação exclusiva em fórum especializado no assunto.

"Nós da Mercedes-Benz Vans acreditamos muito em iniciativas que envolvem mobilidade, sustentabilidade, cultura, tendências de negócios e empreendedorismo. Além disso, dar voz às mulheres é uma grande preocupação da nossa marca em todo o mundo e é uma satisfação para nós que a Mercedes-Benz Sprinter seja uma forte aliada de empreendedoras de todo o país”, afirma Aline Rapassi, Gerente de Marketing de Produto & Estratégia de Rede da Mercedes-Benz Vans.

O primeiro episódio da segunda temporada do podcast está disponível e conta com a participação da Glória Tupinambás, do projeto A Casa Nômade, que compartilha sua história depois de rodar pelas Américas a bordo da Sprinter. Os próximos serão lançados às terças-feiras e o segundo traz a Cynthia Alario, do Cinesolar, primeiro cinema itinerante do país que exibe filmes por meio de energia solar, enquanto o terceiro apresenta a Ariane Marques, do Projeto Observatório da Mobilidade SAE Brasil, que está estudando as necessidades de mobilidade de mais de 40 cidades em 24 estados brasileiros. Além disso, o quarto episódio destaca as principais tendências para o empreendedorismo em 2022 com especialistas. Para acessar o podcast, basta acessar esse link ou digitar “Sprinter Empreendendo sobre Rodas” no campo de busca do Spotify, sem precisar ser assinante.

Aline Rapassi e todas as participantes dessa temporada do podcast também estarão presentes no 10º Fórum RME - Mulheres e Empreendedorismo Criando um Futuro Melhor, nesta quarta-feira, 17, às 16h, no painel “Como projetos estão criando um futuro que apoia ações de sustentabilidade, cultura e mobilidade”. Para acompanhar, realize a inscrição no link: https://forumrme.net.br/.