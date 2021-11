Ford revela os primeiros detalhes e data de lançamento da Maverick em vídeo

das Agências



16/11/2021 | 15:14



A Ford divulgou os primeiros detalhes externos e internos da Maverick em um vídeo em que também confirma a chegada da nova picape ao Brasil no primeiro trimestre de 2022. Como já revelado anteriormente, trata-se da versão Lariat FX4, modelo topo de linha de perfil off-road, com uma configuração desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro.

A Maverick será posicionada de forma inovadora dentro do segmento, como uma alternativa não só às picapes mas também aos carros e SUVs. Ela é feita para pessoas com estilo de vida dinâmico e conectado, que buscam o conforto e a dirigibilidade de um carro, combinados com grande durabilidade, capacidade de carga e robustez, que são a marca registrada das picapes Ford Raça Forte.





O modelo tem como pontos fortes o design, o desempenho, a tecnologia e a versatilidade, incluindo recursos inteligentes e soluções inovadoras de aproveitamento do espaço. Seu estilo robusto, como mostram as imagens, segue a tendência da atual linha global de picapes da marca.