Yasmin Brunet fala sobre mortes em show de Travis Scott: Não foram por acaso

Yasmin Brunet resolveu usar as suas redes sociais para falar sobre as mortes durante apresentação do rapper Travis Scott - ela afirmou que os óbitos não foram por acaso e pediu que seus seguidores tivessem cuidado com o tipo de música que consomem.

Cuidado com as músicas que vocês ouvem. Já falei isso mil vezes e não é brincadeira. Essas mortes nesse show não foram por acaso tanto que foi comemorado em um strip club, o mundo é espiritual, o que nós vemos não é nada comparado ao que acontece, escreveu Yasmin no Instagram.

A mulher de Gabriel Medina ainda citou Drake, que também se apresentou no festival que aconteceu a tragédia, e gastou uma fortuna em uma boate após o ocorrido.

Não tem como ser mais claro que isso. Vocês têm que abrir os olhos porque todos eles estão esfregando na nossa cara. Nem tentam esconder. Vai de vocês pesquisarem e verem o que está acontecendo por toda a parte, pediu a influenciadora e compartilhou, logo em seguida, imagens do palco do evento - no telão do show de Travis, estava escrito: vejo você do outro lado.

Ela ainda falou sobre o formato do palco das apresentações.

Você consegue perceber que o palco é uma cruz invertida levando para um portal para o inferno. Agora vai de você pesquisarem e se informarem. Abram os olhos está tudo escancarado basta você querer ver. Quando a venda sair dos olhos vocês vão ver em toda parte a realidade.

A filha de Luíza Brunet pediu que os internautas prestassem atenção nas letras das músicas que costumam ouvir.

Ouçam as letras das músicas com atenção. Pela vibração e frequência das músicas que você ouve e canta, você está chamando isso para a sua vida. A música é espiritual, por isso existem orações e mantras. Repetir a mesma coisa várias vezes se torna realidade. Se você não está feliz com a sua vida preste atenção ao que você está chamando com as músicas. Ficam no seu subconsciente, finalizou.

Lembrando que no último domingo, dia 14, foi confirmado a morte de um menino de 9 anos de idade, Ezra Blount, que ficou ferido durante o festival Astroworld, de Travis Scott, após ficar cinco dias em coma induzido - ao todo são 10 óbitos no incidente que aconteceu no dia 5 de novembro no Texas.