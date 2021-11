Principais razões para a popularidade do blackjack

Da Redação

Do 33Giga



16/11/2021 | 15:55



Descubra todos os segredos e a história por trás do blackjack que a maioria dos jogadores não sabe neste artigo atualizado

Até mesmo as pessoas que não são adeptas dos cassinos, nem em sua versão clássica e nem em sua versão digital sabem de que jogo estamos falando. O blackjack vem conquistando várias gerações em diferentes partes do mundo e nem sempre está associado aos cassinos.

Talvez seja porquê este jogo de regras simples só precisa de um baralho e uma roda de amigos para criar um ambiente de entretenimento e competição amigável. O fato é que o blackjack é um dos jogos mais procurados nos cassinos online em seus mais diversos formatos, sendo oferecido até no cassino ao vivo.

Os jogadores estão sempre procurando dicas de como sempre ganhar no blackjack, além de vantagens para melhorar seus resultados. Mas quais serão as razões reais para que este jogo tenha alcançado este status de celebridade entre os jogos clássicos de cassino?

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Vamos então responder a esta pergunta e entender melhor a história deste jogo, vamos lá.

A história do blackjack

A história do blackjack ainda é, parcialmente, uma incógnita para a maioria dos historiadores que já pesquisaram a sua origem. Isso acontece pois existem diversos relatos, uns mais convincentes que outros, em diferentes períodos da história da humanidade que retratam um jogo de cartas muito parecido com o blackjack que se conhece hoje.

Porém, a sua origem mais aceita entre os pesquisadores por terem relatos e documentos históricos mais convincentes se deu no século XV na Itália, onde o blackjack teria sido criado com base em outro jogo na época chamado de “31”.

A maioria dos relatos indicam que o grande Rei Luiz XV era um dos grandes fãs de blackjack da época, organizava periodicamente grandes festas em seus salões no castelo com partidas do jogo organizadas por ele mesmo. Desta forma, acredita-se que o jogo ganhou uma maior popularidade se espalhando por toda a Europa.

Com o passar dos anos, após o descobrimento da américa do norte e a sua colonização feita pelos europeus, o blackjack foi um dos jogos inseridos na cultura norte-americana onde se estabeleceu e foi escolhido como parte da carteira de jogos dos primeiros cassinos criados na América.

Como explicar a popularidade do blackjack?

Existem diversos aspectos que podem ser entendidos como essenciais para a popularidade aparentemente duradoura e crescente do blackjack por onde este jogo passou no decorrer da história da humanidade. Até os cassinos online mais atuais não podem deixar de oferecer este jogo que já estava sendo popularizado no século XV.

Mas, para que se possa entender melhor quais os fatores, estão listados abaixo alguns dos mais importantes aqui:

Estilo de jogo

O estilo de jogo é um dos principais ingredientes do sucesso deste jogo, ele consegue inserir uma lista de regras simples atrelada a infinitas possibilidades matemáticas em um ambiente de jogo extremamente divertido.

As regras simples ajudam a tornar o jogo acessível a todos, qualquer roda de amigos pode se divertir facilmente jogando blackjack e até mesmo quem nunca ouviu falar nele não leva mais que poucos minutos para entender como ele funciona.

Do outro lado, os profissionais podem enxergar o lado complexo do jogo para aplicar as estratégias matemáticas que podem aumentar as suas chances de ganhar.

Tempo de existência

Com vimos, o tempo de existência é um dos fatores que influenciou em seu alcance mundial. São alguns séculos em diferentes épocas da história construindo uma reputação que trouxe o jogo polido que temos disponível em todos os cassinos físicos e online.

Oportunidade de ganhos

Além de tudo, não podemos nos esquecer da oportunidade de ganhos que o jogador tem neste jogo. Um jogador bem estruturado e com uma estratégia bem definida pode ter bons ganhos no longo prazo, a estratégia mais utilizada é a sequência de Fibonacci que pode oferecer um aumento considerável em suas chances de ganho para os jogadores que souberem como utilizá-la.