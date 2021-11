Anitta explica homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino: 'Não é um musical'

16/11/2021 | 14:21



Anitta se pronunciou sobre a homenagem que fará para Marília Mendonça no Grammy Latino na segunda-feira, 15. A cantora esclareceu que não irá fazer uma apresentação musical para a amiga, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro.

A assessoria esclarece que a cantora participará unicamente do musical de abertura do Grammy Latino 2021, ao lado de Gloria Estefan e outras cantoras. Uma homenagem à Marília Mendonça será realizada por Anitta de maneira solene", explicou a equipe da artista.

Nas redes sociais, Anitta explicou que entrou em contato com os organizadores do evento para saber se seria possível fazer a performance com uma música da sertaneja. A cantora disse ainda que contatou Maiara e Maraisa, porém elas tinham show no dia.

A premiação vai acontecer nesta quinta-feira, 18. "O Grammy já está super colado, já tem toda organização e horários definidos. Como já estava em cima da hora, a gente conseguiu um espaço super bacana para contar a história dela", disse.

"O que vai ter é uma homenagem sim, eu vou fazer parte, está sendo preparado com muito amor e carinho, porém não é um musical com o Caetano Veloso. Não sei se na parte brasileira do Grammy vai ter, mas na parte que eu estava tentando, que era a internacional, o que eu consegui foi essa homenagem solene", explicou.

"Vai ser lindo com certeza, porém não será um musical. A apresentação que eu já estaria segue na abertura do evento", concluiu.