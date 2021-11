Anitta vai realizar homenagem para Marília Mendonça no Grammy Latino

16/11/2021 | 14:10



Como você vem acompanhando, grande parte dos fãs, amigos e familiares ainda estão se questionando sobre a morte de Marília Mendonça que foi vítima de um acidente aéreo, e muitos famosos acabaram compartilhando diversas homenagens para a cantora em suas redes sociais e até mesmo durante os seus shows.

Anitta que tem presença garantida no Grammy Latino que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 8 comentou que vai fazer uma homenagem internacional para a sertaneja e por meio de seu Instagram, a funkeira contou como será o momento e que não vai ter uma apresentação musical de sua parte cantando as músicas de Marília Mendonça.

Saiu que eu iria fazer um musical para Marília Mendonça no Grammy Latino, que seria o musical da minha vida... Não sei de onde saiu essas informações. Mas explicando para vocês: realmente vou me apresentar no Grammy Latino. Quando aconteceu a fatalidade eu conversei com os organizadores e se seria possível fazer um musical com a música dela.

Entretando, Anitta contou nas redes sociais que revelou ter tentado contatar diversas vezes Maiara e Maraisa para fazer a celebração à amiga que elas tem em comum, mas a dupla já teria um show marcado na mesma época.

Eles iam ver o que poderiam fazer, uma grande conversa, perguntei para Maiara e Maraisa se elas poderiam, tem show na data. Acabou que não daria para elas fazerem. Um vai e volta, mas tem que entender que o Grammy está super colado. Eu tentei que fizessem isso, mas como é tudo em cima da hora, o que a gente conseguiu ? e muito obrigada! ? foi um espaço super bacana de falar a história dela.

De acordo com a cantora, a homenagem está sendo preparada em conjunto e que ao menos na parte internacional não terá uma apresentação musical.

Rolou toda a tentativa, porém vai ter uma homenagem sim, estou fazendo parte e está sendo preparada com muito amor e carinho. Porém não vai ser musical com [o] Caetano. Novamente, não sei se na parte brasileira do Grammy vai ter, mas na parte que eu estava tentando que era a internacional, o que consegui foi essa homenagem solene muito bacana e vai ser lindo.

E para deixar ainda mais claro, a assessoria de imprensa de Anitta veio publicamente falar sobre o assunto e revelou:

A assessoria de Anitta esclarece que a cantora participará unicamente do musical de abertura do Grammy Latino 2021, ao lado de Gloria Estefan e outras cantoras. Uma homenagem à Marília Mendonça será realizada por Anitta de maneira solene.