Waze: ida a bares aumenta mais de 50% em outubro

16/11/2021



Com a reabertura dos serviços não-essenciais no país, os brasileiros têm retomado alguns hábitos. Segundo o Waze, aplicativo de trânsito, as idas a locais de atividades ao ar livre, como parques e praças, e também a bares registraram um crescimento de 52% em comparação com outubro de 2019, ano pré-pandemia.

Analisando o fluxo de outubro de 2021 versus o mesmo período de 2019, há um aumento também nas navegações para o varejo e outros serviços considerados não-essenciais, de acordo com o Waze:

lojas de departamento (+40%)

móveis (+35%)

artigos esportivos (+22%),

shoppings (+12%)

restaurantes fast-foods (+9%).

Já, nas categorias tidas como essenciais, os supermercados e as farmácias se mantêm em níveis maiores que há dois anos, com +30% e +33%, respectivamente.

Porém, alguns setores que tiveram restrições impostas pela pandemia ainda não retomaram os níveis de navegação de 2019. Até o momento, seguem neste cenário as lojas de vestuário (-4%), os aeroportos (-21%), os caixas eletrônicos (-27%), os cinemas (-34%), os escritórios (-42%) e as universidades (-55%).

“Com o fim das restrições e mais de 50% da população brasileira vacinada, notamos que os nossos usuários estão retomando velhos hábitos – como rever amigos e familiares em locais abertos e frequentar bares, por exemplo”, acrescenta Leandro Esposito, Country Manager do Waze no Brasil.

Recuperação mês a mês

Em setembro as recomendações de restrição de público começaram a ser flexibilizadas em todo o país. Porém, agora, em outubro, houve por parte dos estados e suas prefeituras a suspensão das restrições de ocupação, horários e distanciamento social.

Por conta disso, o Waze também realizou uma comparação entre setembro e outubro de 2021 e listou as categorias tiveram as maiores variações.