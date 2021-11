Internautas entregam suposta tatuagem de Murilo Huff em homenagem à Marília Mendonça

16/11/2021 | 13:10



Murilo Huff pode ter feito uma tatuagem em homenagem à Marília Mendonça. O desenho foi visto por alguns fãs do ex-casal e compartilhado nas redes sociais.

Na imagem, Murilo aparece segurando Leo, seu filho com Marília, no colo. Um pedaço do desenho fica à mostra e os fãs logo associaram ao símbolo da última turnê da artista, a Todos os Cantos.

Parece que o Murilo fez uma tatuagem para a Lila. Mais que nunca ele tem ela tatuada nele Eu amo tanto ele, disse um internauta.

Sim, parece que o Murilo Huff fez mesmo uma tatuagem pra Marilia. Eu não estava preparada pra isso! Por favor, deem muito amor pra esse homem! Apoiem a carreira dele! Uma pessoa que pensa no bem de outra e querendo compartilhar a guarda do filho, só merece o melhor da vida, comentou outro.

Que legal o Murilo ter feito uma tatuagem com o símbolo de Todos os Cantos. Muita força para ele, disse um terceiro internauta.

A figura, duas setas atravessadas com símbolos que representam a cantora, está marcada no braço dele.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro após sofrer acidente aéreo quando viajava para Minas Gerais. Além dela, eu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana morreram na queda do avião.

A tragédia segue repercutindo entre o público nas redes sociais, principalmente entre os fãs da cantora. Na segunda-feira, dia 15, um vídeo do último show dela acabou viralizando. Na publicação, ela conversa com os fãs e, no que parece ser um desabafo, fala sobre ser esquecida.

- As pessoas vão esquecer Marília Mendonça. Eu juro para vocês que eu já pensei isso várias vezes. Aí, de repente, me deu a ideia de lançar uma música, na verdade algumas músicas, mas essa música aqui é totalmente diferente de tudo. Não é uma música que vocês se identificam, que vocês viveram a história... E vocês me deram a grande surpresa de até hoje essa música nunca mais sair do top 100 desde quando foi lançada. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês por isso, disse ela na ocasião, citando o single Troca de Calçada.