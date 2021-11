Bruna Marquezine revela ter ficado em segundo lugar para interpretar a Supergirl no filme The Flash

16/11/2021 | 13:10



Bruna Marquezine revelou que fez testes para interpretar a Supergirl no filme The Flash! A atriz contou, em entrevista ao podcast Mamilos, que ficou em segundo lugar e perdeu o papel para Sasha Calle.

No episódio, cujo tema era a síndrome da impostora, a ansiedade e a autossabotagem, a artista ainda afirmou que foi a única brasileira aprovada. Ela também relatou que fez um teste junto com o ator Ezra Miller, que vai interpretar o Flash:

- Sessenta pessoas foram testadas. Eu soube de alguns nomes de atrizes que eu admiro profundamente, e que eu sempre considerei serem artistas muito melhores que eu, muito mais capacitadas que eu, com muito mais bagagens, enfim. E eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o Top 5, fui para o Top 2. Era para o filme do Flash. Até então era para uma personagem que a gente não tinha muita informação, mas era uma mulher, normal, que em algum momento ia ter alguma relação com ele. Fui para o Top 2, conversei com o diretor, e aí fui para um teste de química com o Ezra Miller, que é o novo Flash.

A atriz ainda continua:

- Pensa como foi a semana antes desse teste. Me preparei, tudo que eu podia. Foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje, de teste e da minha carreira. Eu entrei nessa experiência muito desacreditada da minha capacidade enquanto atriz. (...) Eu não peguei o papel. E não tirando, de forma alguma, o mérito da atriz incrível que pegou, um dos maiores motivos para que eu não tenha feito foi o Covid e as nossas limitações, eu não tinha como ir para Londres.

Bruna também disse que foi um momento especial em sua carreira profissional:

- E pensar que eu cheguei tão perto de ser uma personagem tão icônica, e que todos tinham elogios... foi um momento tão especial.

Mesmo com diversas conquistas na trajetória como atriz, Bruna falou sobre ansiedade e insegurança:

- Uma coisa que faço bastante é me sabotar me colocando para baixo. Eu começo a falar o quanto sou péssima, enlouquecendo as pessoas que estão ao meu redor porque nada pode ser dito para me convencer que eu sou capaz, que vou exercer a minha função como gostaria ou que vou ter orgulho do meu resultado final, do meu trabalho, do meu esforço e do meu processo. Então, eu começo a me colocar para baixo e passo a afirmar e me convencer de coisas muito cruéis ao meu respeito. De alguma forma, não sei como explicar, mas isso me traz uma segurança, porque se eu me coloco nesse lugar, eu já adiantei o meu fracasso, já acabei com as expectativas de todos ao meu redor. É um mecanismo de defesa e não ter que encarar o desafio. Exemplo, no set é o lugar que eu sou mais feliz e mais insegura. Ao mesmo tempo, ele me preenche, mesmo trazendo essa ansiedade.