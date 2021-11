Prêmio Jabuti 2021 entra na reta final e anuncia última lista de finalistas

16/11/2021 | 12:50



Mais tradicional prêmio literário do País, o Jabuti revelou a última lista de finalistas nesta terça-feira, 16. Estão na disputa, agora, cinco livros em cada uma das 20 categorias. Na semana passada, a Câmara Brasileira do Livro havia anunciado a primeira lista de finalistas do Jabuti, com 10 concorrentes.

José Falero, com Os Supridores (Todavia); Jeferson Tenório, com O Avesso da Pele (Companhia das Letras); Santiago Nazarian, com Fé no Inferno (Companhia das Letras); Marcela Dantés, com Nem Sinal de Asas (Patuá); e Michel Laub, com Solução de Dois Estados (Compahia das Letras) são finalistas da categoria romance.

Maria Lúcia Alvim, que morreu em 2020 vítima da covid-19, está na final de poesia com Batendo Pasto (Relicário). Concorrem ainda A Mulher Submersa (Urutau), de Mar Becker; O Dia em que fui Santa Joana dos Matadouros (Cepe), de Jussara Salazar; O Movimento dos Pássaros (Martelo), de Micheliny Verunschk; e O Mundo Mutilado (Quelônio), de Prisca Agustoni Pereira. Foi da categoria poesia que saiu, em 2020, o Livro do Ano (Solo Para Vialejo, de Cida Pedrosa, publicado pela Cepe).

O vencedor de cada categoria ganha R$ 5 mil e a estatueta do Jabuti. E os premiados dos eixos Literatura e Não Ficção concorrem ao Livro do Ano, no valor de R$ 100 mil.

Entre as categorias de não ficção está Biografia, Documentário e Reportagem, e os finalistas são A República das Milícias: Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro (Todavia), de Bruno Paes Manso; Caí na Estrada com os Novos Baianos (Agir), de Marília Aguiar; Mataram Marielle (Intrínseca), de Chico Otavio e Vera Araújo; Vala de Perus, Uma Biografia: Como um Ossário Clandestino foi Utilizado para Econder mais de mil Vítimas da Ditadura (Alameda), de Camilo Vannuchi; e Vaza Jato: Os Bastidores das Reportagens que Sacudiram o Brasil (Mórula), de Letícia Duarte.

A cerimônia de premiação do Jabuti 2021 será no dia 25, às 19h, online pelo segundo ano seguido por causa da pandemia de covid. O mestre de cerimônia será o ator Dan Stulbach. O Prêmio Jabuti é organizado pela Câmara Brasileira do Livro e tem como curador desta edição o editor Marcos Marciolino. Participam do conselho curador, ainda, Ana Elisa Ribeiro, poeta; Bel Santos Mayer, educadora social e nome importante na discussão de criação de bibliotecas comunitárias e acesso à leitura; Camile Mendrot, editora e proprietária do estúdio de produção editorial Ab Aeterno; e Luiz Gonzaga Godoi Trigo, professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

OS CINCO FINALISTAS DO JABUTI 2021 POR CATEGORIA

EIXO LITERATURA

Conto

Título: Cada um a seu modo | Autor(a): Marcelo Freddi Lotufo | Editora(s): Edições Jabuticaba

Título: Flor de gume | Autor(a): Monique Malcher | Editora(s): Pólen Livros

Título: Mapas para desaparecer | Autor(a): Nara Vidal | Editora(s): Faria e Silva Editora

Título: O senhor índice de Rouen | Autor(a): Marlise Corradi e Rodrigo Hees | Editora(s): Giostri Editora

Título: Utensílios-para-a-dor: histórias-com-hífens | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Faria e Silva Editora

Crônica

Título: A volta ao quarto em 180 dias | Autor(a): Yuri Al'Hanati | Editora(s): Dublinense

Título: Conheço duas formas de acabar com a vida que são tiro e queda | Autor(a): Arzírio Cardoso | Editora(s): Patuá

Título: De bala em prosa: vozes da resistência ao genocídio negro | Autor(a): Adriele Regine, André Nicolitt, Carlos Augusto Santos, Cecília Floresta, Cizenando Cipriano Jr., Danielle Ferreira Medeiro da Silva de Araújo, Davi D´Ávila Souza, Douglas Rodrigues Barros, Eva Dayane Góes, Gabriel Rocha Gaspar, Henrique Barreto, Jamile Araújo, Jonatas Bispo, Kessia Gomes Nascimento, Letícia Miranda, Liège Santos, Liliana Ripardo, Lorraine Carvalho Silva, Lucas Mendes de Oliveira, Luiz Gustavo Alves, Luna Souto Ferreira, Maria Dolores Sosin Rodriguez, Patricia Gois, Paulo César Ramos, Paulo Henrique Lima, Pedro Luz, Túlio Custódio, Vanessa Oliveira, Victor Adriano, Vinicius da Silva e Walkyria Chagas da Silva Santos | Editora(s): Elefante

Título: Diário do Bolso 4: 666 dias com a besta | Autor(a): José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros

Título: Histórias ao redor | Autor(a): Flávio Carneiro | Editora(s): Cousa

Histórias em Quadrinhos

Título: CWB | Autor(a): José Aguiar | Editora(s): Obra independente

Título: Despedida | Autor(a): Bruno Drummond | Editora(s): Bloco Narrativo

Título: Graphic MSP: Jeremias: alma | Autor(a): Jefferson Costa e Rafael Calça | Editora(s): Panini Comics

Título: META: Depto. de Crimes Metalinguísticos | Autor(a): André Freitas, Dayvison Manes, Marcelo Saravá e Omar Viñole | Editora(s): Zarabatana Books

Título: Quando éramos irmãos | Autor(a): Lucas Marques | Editora(s): Avec Editora

Infantil

Título: Lá dentro tem coisa | Autor(a): Adriana Falcão e Lole | Editora(s): Moderna

Título: O menino que virou chuva | Autor(a): Renato Moriconi e Yuri de Francco | Editora(s): Caixote

Título: Obrigado | Autor(a): André Neves | Editora(s): Pulo do Gato

Título: Redondeza | Autor(a): Daniel Munduruku e Roberta Asse | Editora(s): Criadeira Livros

Título: Sagatrissuinorana | Autor(a): João Luiz Guimarães e Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

Juvenil

Título: A brecha: uma reviravolta Quilombola | Autor(a): Arquimino dos Santos, Deborah Goldemberg e Jefferson Gonçalves Correia | Editora(s): Estrela Cultural

Título: Amigas que se encontraram na história | Autor(a): Angélica Kalil e Amma | Editora(s): Quintal Edições

Título: Essa indescritível liberdade | Autor(a): Igor Mendes | Editora(s): Faria e Silva Editora

Título: Fronteiras | Autor(a): Marcia Kupstas | Editora(s): FTD

Título: Valentes | Autor(a): Aryane Cararo e Duda Porto de Souza | Editora(s): Seguinte

Poesia

Título: A mulher submersa | Autor(a): Mar Becker | Editora(s): Urutau

Título: Batendo pasto | Autor(a): Maria Lúcia Alvim | Editora(s): Relicário

Título: O dia em que fui Santa Joana dos Matadouros | Autor(a): Jussara Salazar | Editora(s): Cepe

Título: O movimento dos pássaros | Autor(a): Micheliny Verunschk | Editora(s): Martelo

Título: O mundo mutilado | Autor(a): Prisca Agustoni Pereira | Editora(s): Quelônio

Romance de Entretenimento

Título: Corpos secos | Autor(a): Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado | Editora(s): Alfaguara

Título: DVD: devoção verdadeira a D. | Autor(a): Cesar Bravo | Editora(s): DarkSide Books

Título: Senciente nível 5 | Autor(a): Carol Chiovatto | Editora(s): Avec Editora

Título: Tortura Branca | Autor(a): Victor Bonini | Editora(s): Coerência

Título: Velhos demais para morrer | Autor(a): Vinícius Neves Mariano | Editora(s): Malê

Título: Fé no Inferno | Autor(a): Santiago Nazarian | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Nem sinal de asas | Autor(a): Marcela Dantés | Editora(s): Patuá

Título: O avesso da pele | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Os supridores | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia

Título: Solução de dois Estados | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras

EIXO NÃO FICÇÃO

Artes

Título: 20 em 2020: os artistas da próxima década | Autor(a): Fernando Ticoulat e João Paulo Siqueira Lopes | Editora(s): Art Consulting Tool

Título: A fórmula da emoção na fotografia de guerra | Autor(a): Leão Serva | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: Art Déco no Brasil | Autor(a): Ana Paula Cavalcanti Simioni e Luciano Migliaccio | Editora(s): Olhares

Título: Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores | Autor(a): Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira e Tuca Vieira | Editora(s): AYO

Título: Tarsila estudos e anotações: Tarsila studies and sketches | Autor(a): Aracy Amaral e Regina Teixeira de Barros | Editora(s): WMF Martins Fontes

Biografia, Documentário e Reportagem

Título: A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro | Autor(a): Bruno Paes Manso | Editora(s): Todavia

Título: Caí na estrada com os Novos Baianos | Autor(a): Marília Aguiar | Editora(s): Agir Editora

Título: Mataram Marielle | Autor(a): Chico Otavio e Vera Araújo | Editora(s): Intrínseca

Título: Vala de Perus, uma biografia: como um ossário clandestino foi utilizado para esconder mais de mil vítimas da ditadura | Autor(a): Camilo Vannuchi | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: Vaza Jato: os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil | Autor(a): Letícia Duarte | Editora(s): Mórula Editorial

Ciências

Título: Ciência no cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância! | Autor(a): Carlos Orsi Martinho e Natalia Pasternak Taschner | Editora(s): Contexto

Título: Engenheiros para Quê?: Formação e Profissão do Engenheiro no Brasil | Autor(a): Maria Beatriz Lobo, José Roberto Cardoso, Renata Perrenoud e Roberto Leal Lobo e Silva Filho | Editora(s): Edusp

Título: Guia do pesquisador iniciante: prepare-se para ser um bom pesquisador conhecendo o meio científico | Autor(a): Renato Falcão Dantas | Editora(s): Obra Independente

Título: Pacientes que curam | Autor(a): Júlia Rocha | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Psicologia social do preconceito e do racismo | Autor(a): Marcus Eugênio Oliveira Lima | Editora(s): Blucher Open Access

Ciências Humanas

Título: A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil | Autor(a): Heloisa Murgel Starling e Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Intolerância religiosa | Autor(a): Sidnei Barreto Nogueira | Editora(s): Pólen Livros

Título: Lava jato: aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça | Autor(a): Fabiana Alves Rodrigues | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam | Autor(a): Juliano Spyer | Editora(s): Geração Editorial

Título: Sobreviventes e Guerreiras | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Planeta do Brasil

Ciências Sociais

Título: 10 histórias para tentar entender um mundo caótico | Autor(a): Jamil Chade e Ruth Manus | Editora(s): Sextante

Título: A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo | Autor(a): Muryatan S. Barbosa | Editora(s): Todavia

Título: Em que mundo vivemos? | Autor(a): Bernardo Sorj | Editora(s): Fundação FHC

Título: O capitalismo se desloca | Autor(a): Ladislau Dowbor | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: O massacre dos libertos: sobre raça e república no Brasil (1888- 1889) | Autor(a): Matheus Gato | Editora(s): Perspectiva

Economia Criativa

Título: Capotar é preciso | Autor(a): Armando Oliveira | Editora(s): Penguin - Companhia das Letras

Título: Culinária selvagem | Autor(a): Angela Almeida, Michelle Cristine Medeiros Jacob e Nilson Cintra | Editora(s): UFRN

Título: Dá Gosto Ser do Ribeira | Autor(a): Ana Carla Fonseca Reis, José Alejandro Castañé e Ricardo Peruchi | Editora(s): Garimpo de Soluções

Título: Engajamento e reflexão transversal em economia solidária | Autor(a): André Ricardo de Souza, Isabela Aparecida de Oliveira Lussi e Maria Zanin | Editora(s): EdUFSCar

Título: Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP | Autor(a): Amanda Rahra, Guilherme Petro, Milo Araujo e Jamile Santana | Editora(s): Énois Inteligência Jovem

EIXO PRODUÇÃO EDITORIAL

Capa

Título: Fahrenheit 451 | Capista: Delfin | Editora(s): Biblioteca Azul

Título: Garota, mulher, outras | Capista: Giovani Castelucci, Giulia Fagundes e Guilherme Vieira | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Hélio Oiticica: a dança na minha experiência | Capista: Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): MASP

Título: Horizonte | Capista: Victor Jobim | Editora(s): Philos

Título: Sul da fronteira, oeste do sol | Capista: Ana Paula Hentges, Bruno Miguell Mendes Mesquita e Gabriela Heberle | Editora(s): Alfaguara

Ilustração

Título: A colecionadora de cabeças | Ilustrador(a): Ana Matsusaki | Editora(s): Editora do Brasil

Título: Carona | Ilustrador(a): Guilherme Frederico Karsten | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Lá dentro tem coisa | Ilustrador(a): Lole | Editora(s): Moderna

Título: Obrigado | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Pulo do Gato

Título: Sagatrissuinorana | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

Projeto Gráfico

Título: A fazenda dos animais | Responsável: Felipe Sabatini e Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Na casa deles | Responsável: Edith Chacon Theodoro e Priscilla Marques Ballarin | Editora(s): Obra independente

Título: O Médico e o Monstro | Responsável: Giovanna Cianelli | Editora(s): Antofágica

Título: Processo de criação em design gráfico: pandemonium | Responsável: Leopoldo Leal | Editora(s): Senac São Paulo

Título: William Morris - Sobre as Artes do Livro | Responsável: Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Ateliê Editorial

Tradução

Título: Divã ocidento-oriental | Tradutor(a): Daniel Martineschen | Editora(s): Estação Liberdade

Título: Ilíada = ????? | Tradutor(a): Trajano Vieira | Editora(s): Editora 34

Título: O romance de Tristão = Le roman de Tristan | Tradutor(a): Jacyntho Lins Brandão | Editora(s): Editora 34

Título: Os Adelfos | Tradutor(a): Rodrigo Tadeu Gonçalves | Editora(s): Autêntica Editora

Título: Os Evangelhos | Tradutor(a): Marcelo Musa Cavallari | Editora(s): Ateliê Editorial

EIXO INOVAÇÃO

Fomento à Leitura

Título: Diários de Emergência Covid-19 | Responsável: Cynthia Rachel Pereira Lima

Título: Lugar de Livros | Responsável: Angela Cristina Dannemann

Título: Rádio Traquinagem | Responsável: Leila Vilhena

Título: Slam Interescolar SP | Responsável: Emerson Alcalde

Título: Vaga Lume: 20 anos promovendo a leitura na Amazônia Legal | Responsável: Sylvia Albernaz Machado do Carmo Guimarães

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: Amora | Editora(s): Dublinense e Amazon Publishing

Título: Louco por HQs | Editora(s): Editora do Brasil e Editora Panamericana

Título: O oráculo da noite | Editora(s): Companhia das Letras e Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano

Título: O pai da menina morta | Editora(s): Todavia e Editorial Planeta Colombiana

Título: Tupinilândia | Editora(s): Todavia e Editions Métailié