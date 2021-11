Pousadas e hotéis apostam em apresentações de música clássica

Redação

Do Rota de Férias



16/11/2021 | 12:55



Pousadas e hotéis brasileiros apostam em apresentações de música clássica para tornar as experiências dos visitantes ainda mais especiais. A Pousada do Sandi, em Paraty (RJ), por exemplo, vem promovendo shows de música erudita no café da manhã. Realizado em parceria com a prefeitura, a iniciativa fomenta a Orquestra Sinfônica de Paraty, composta por 60 crianças e jovens de diferentes bairros da cidade, que se apresentam em formação de duo, trio ou quarteto.

“Estamos liderando a captação de recursos para comprar os instrumentos e equipar a orquestra, enquanto a prefeitura vai se encarregar da manutenção do projeto, que também inclui uma escola de música”, conta o empresário Sandi Adamiu, proprietário da pousada. “Esperamos e estamos confiantes de que já no próximo Natal realizaremos o sonho de ter a orquestra completa fazendo um belo concerto na praça”, completa.

Pousadas e hotéis apostam música clássica

O Hotel Toriba, em Campos do Jordão (SP), é outro exemplo de hospedagem brasileira que apostou na música clássica como atração diferenciada. Em 2018, foi lançado o primeiro CD Toriba Musical, com 20 faixas interpretadas por oito dos artistas do complexo. O projeto rola durante o ano inteiro, sob a direção artística do pianista Antonio Luiz Barker.

“A programação é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os hóspedes e visitantes com repertórios diversos, como recitais clássicos de piano e música instrumental, de canto lírico e ainda de jazz e música popular”, conta Aref Farkouh, proprietário do Toriba.

Desde outubro de 2021, o hotel conta com um novo espaço, o “Palcoscenico Toriba”, acústico e transparente, com paredes de vidro que descortinam a deslumbrante paisagem da Mantiqueira no entorno. O local vai abrigar concertos e apresentações como a Ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, que marcou a sua inauguração.

