R$ 4 mil de desconto: Avell faz promoção em notebooks de alta performance

Os notebooks Avell entram em promoção na “Black Offriday”, um mês de promoções em seus principais produtos, com descontos de até R$ 4.000. A empresa também promove outras novidades como combos de eletrônicos, além de cashback, brindes e diversas opções de pagamento. O site é o https://avell.com.br/hotsites/black-offriday.

Abaixo, você confere alguns dos destaques.

Notebooks Avell B.On – Prata e Preto Intel Iris Xe Graphics 96 Execution Units. Desconto de R$ 4 mil

Mais recente lançamento da Avell, o B.On tem foco em design e experiência do usuário, permitindo explorar a criatividade com mobilidade. É leve e portátil. Conta com reconhecimento facial, tela touch screen e abertura de 180º graus.

Especificações: Intel Core i7-1165G7 2.8GHz, Turbo Max 4.7GHz 12MB cache – Tela LCD 15.6’’ FHD WVA (Glossy) Multitouch – Chassi de alumínio – Bateria com duração média de 11 horas – Conexão Thunderbolt 4.

Notebooks Avell B.On – Prata Intel Iris Xe Graphics 80 Execution Units. Desconto de R$ 2 mil

Especificações: Intel Iris Xe Graphics 80 Execution Units – Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz, Turbo Max 4.2GHz) – 8MB cache – Tela LCD 15.6’’ FHD WVA (Glossy) Multitouch – Chassi de alumínio – Bateria com duração média de 11 horas – Conexão Thunderbolt 4.

Notebooks Avell A70 MOB – GeForce RTX 3050 (4GB GDDR6). Desconto de R$ 2.600

A linha MOB conta com modelos que trazem toda a performance que seus consumidores precisam para trabalhar, criar ou jogar o máximo que puderem e em qualquer lugar. Especificações: Intel® Core™ i7-11800H (2.3GHz, Turbo Max 4.6GHz) – 24MB cache – 15.6” FHD WVA 144Hz – 2.1Kg – Webcam com reconhecimento facial (Windows Hello).

Notebooks Avell C62 MOB – GeForce RTX 3050 (4GB GDDR6). Desconto de R$ 2.400

Especificações: Intel® Core™ i5-11400H 2.3GHz, (Turbo Max 4.6GHz) – 12MB cache – 17.3” Full HD WVA 120Hz – 2.5Kg

Notebooks Avell C62 MOB – GeForce RTX 3050 (4GB GDDR6). Desconto de R$ 2.400

Especificações: Intel® Core™ i7-11800H (2.3GHz, Turbo Max 4.6GHz) – 24MB cache – 17.3” Full HD WVA 144Hz – 2.5Kg