Wikipedia e goleiros: maratona de edição atualizará verbetes sobre jogadores

Da Redação

Do 33Giga



16/11/2021 | 11:55



Sábado (20), das 10h às 17h, o Museu do Futebol, em parceria com o Wiki Movimento Brasil, irá sediar uma nova edição da Editatona – maratona de edição que reúne voluntários para criar e melhorar verbetes da Wikipédia com fontes confiáveis e verificadas sobre determinado tema. Desta vez, o foco serão os goleiros e goleiras do futebol e do futsal brasileiro e das modalidades adaptadas.

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

A temática da Editatona está relacionada a exposição temporária “Tempo de Reação – 100 Anos do goleiro Barbosa”, que fica em cartaz até janeiro de 2022. A mostra homenageia o centenário de Moacyr Barbosa (1921-2000), goleiro do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira, além de comemorar os 150 anos da invenção da posição.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na exposição, os visitantes acompanham a trajetória de goleiras e goleiros e vivenciam a experiência de ver um jogo na perspectiva do arqueiro embaixo de traves de tamanho oficial.

Essa é quinta Editatona organizada pelo Museu do Futebol em parceria com o Wiki Movimento Brasil

Em agosto de 2021, a instituição sediou uma maratona de edição com foco nas Paralimpíadas de Tóquio, destacando os atletas brasileiros e as modalidades disputadas. Em 2019, como parte da programação da mostra temporária “CONTRA-ATAQUE! As Mulheres do Futebol”, foram realizadas três edições sobre o futebol de mulheres, abrangendoas jogadoras da Seleção Brasileira e dos clubes do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Ao todo foram 68 artigos criados e 195 editados, resultando em 1.95 milhões de visualizações somente naquele ano.

A Editatona Goleiras e Goleiros será realizada de forma presencial no auditório do Museu do Futebol. Em respeito às orientações de combate à pandemia do coronavírus, serão apenas 15 vagas, com uso obrigatório de máscara e respeito ao distanciamento social. O museu vai oferecer lanche e certificado de participação.