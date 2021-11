Segunda mão: 10 sites para comprar coisas usadas

Da Redação

Do 33Giga



16/11/2021 | 11:55



Vive-se em uma era de despertar da consciência para muitas questões que anteriormente eram negligenciadas, tais como a sustentabilidade. Com isso, ganha espaço uma tendência global: a economia circular. Em resumo: o consumo de coisas usadas cresce a cada dia (ainda mais no Brasil, com Paulo Guedes e Jair Bolsonaro acabando com a economia).

O surgimento de plataformas de e-commerce especializadas têm espalhado o hábito de consumo de coisas usadas pelo país, estimulando o reuso de produtos até o limite das possibilidades. De acordo com a plataforma OLX, em 2020, esse mercado conquistou 33 milhões de brasileiros.

Confira abaixo dez sites, em diferentes categorias, de consumo de coisas usadas. Eles vendem itens de segunda mão na onda da economia circular, sem deixar de lado cuidados com a qualidade dos produtos e as garantias necessárias ao consumidor.

TAG2U

Localizada na capital paulista, é especializada em facilitar a vida de quem quer vender e quem quer comprar coisas usadas. A companhia atua com móveis e outros itens usados, como eletrônicos e eletrodomésticos, com estoque de mais de 5.000 produtos usados de alto giro. Site: https://www.tag2u.com.br.

OLX

A OLX é bastante conhecida pelo mote do desapego quando o0 assunto é coisas usadas. É uma plataforma marketplace que comercializa quase tudo que você pode imaginar, de carros a móveis usados. Site: https://www.olx.com.br.

Mobly Usados

De olho na tendência circular, a gigante Mobly criou a plataforma Mobly Usados, um marketplace especializado na venda de peças de mobiliário de segunda mão. Até o momento, opera apenas na Grande São Paulo. Site: https://usados.mobly.com.br.

Mercado Livre

Outro lugar na internet em que é possível encontrar praticamente tudo – e não só produtos novos. Antiguidades, itens de colecionismo, móveis, roupas, eletrônicos, discos de vinil e por aí vai. Site: https://www.mercadolivre.com.br.

Enjoei

A plataforma Enjoei conta com mais de 370 mil vendedores e mais de 2 milhões de produtos (coisas usadas) cadastrados. Comercializando roupas de marcas famosas a preços convidativos, o Enjoei tem um aplicativo para dispositivos móveis e também vende pelo site. Site: https://www.enjoei.com.br.

Repassa

O Repassa é considerado o maior brechó online do Brasil. No estoque, milhares de peças de vestuário de marcas consagradas e famosas, originais e em ótimas condições por preços vantajosos. Site: https://www.repassa.com.br.

Ficou Pequeno

O Ficou Pequeno é um brechó que aposta no nicho infantil desde 2013 para que papais e mamães possam comprar e vender desapegos infantis. Eles garantem que os descontos podem alcançar até 80% comparado ao valor original das peças de roupas, sapatos, brinquedos e acessórios para bebês e crianças. Site: https://www.ficoupequeno.com.

Peguei Bode

Desapegos de coisas usadas de luxo. Esse é o mote do site Peguei Bode, especializado em itens de grifes internacionais renomadas. As peças passam por um acurado sistema de qualidade, garantindo que os itens cheguem ao comprador em perfeito estado. Site: https://www.pegueibode.com.br.

Estante Virtual

A Estante Virtual reúne acervos de sebos e colecionadores particulares em um único portal de oferta de livros para facilitar a vida dos leitores. A plataforma conta com cinco milhões de leitores cadastrados e 14 buscas por segundo no horário comercial, provando o valor do consumo consciente e a cultura do reúso. Site: https://www.estantevirtual.com.br.

Feirão de Materiais Usados

Com mais de 20 anos de atuação, o Feirão de Materiais Usados vende materiais de construção usados vindos de demolição em São Paulo. As peças ficam em exposição na sede do feirão e no site, disponíveis para orçamento feito via WhatsApp, com envio para o Brasil inteiro. Saiba mais: https://www.feiraodemateriaisusados.com.br.